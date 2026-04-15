Brasil emite deuda en Europa por primera vez en 10 años y anticipa una colocación de bonos en yuanes + Seguir en









Es la segunda vez que la mayor economía de América Latina recurre a los mercados internacionales este año, tras una venta de bonos en dólares por u$s4500 millones a principios de febrero.

El Ministerio de Hacienda de Brasil anunció este miércoles la emisión de bonos soberanos en euros con vencimientos a cuatro, siete y diez años, lo que supone su primera captación de fondos en esta divisa desde 2014.

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Se espera que la venta recaude alrededor de 4000 millones de euros (u$s4.720 millones) en total. "Los libros se cerrarán durante el día y la colocación se espera tras el cierre de los mercados europeos", informó IFR, un servicio financiero de Lseg.

La medida sigue a una serie de giras de presentación y después de que el Tesoro anunció en enero que intensificaría las emisiones internacionales, incluyendo otras divisas como el euro, así como el lanzamiento de bonos panda en yuanes chinos.

Es la segunda vez que la mayor economía de América Latina recurre a los mercados internacionales este año, tras una venta de bonos en dólares por 4500 millones de dólares a principios de febrero.

Cómo fue la colocación en febrero Brasil colocó u$s4.500 millones en los mercados internacionales mediante la emisión de un nuevo bono global a 10 años y la reapertura de su título de referencia a 30 años.

El Tesoro Nacional lanzó el nuevo bono Global 2036, con el que captó u$s3.500 millones, el mayor volumen emitido por el país para un título a 10 años. Este bono ofrece un cupón anual del 6,25%, pagadero en forma semestral. La segunda parte de la colocación fue la reapertura del bono Global 2056, con vencimiento el 12 de enero de 2056, que permitió captar u$s1.000 millones de dólares. Este papel otorga un rendimiento del 7,3% anual.

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