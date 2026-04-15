La Corte Suprema de Brasil investigará a Flávio Bolsonaro por una supuesta calumnia contra Lula da Silva

El juez Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar al senador. Fue tras una publicación en la que lo vinculó con narcotráfico y lavado de dinero, entre otros.

La investigación se iniciará tras una publicación del senador en redes sociales donde vincula a Lula con delitos como narcotráfico y fraude.

La Corte Suprema de Brasil ordenó abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro (44), principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre. La medida se debe a una publicación en redes sociales en la que vinculó al mandatario con narcotráfico, lavado de dinero y fraude electoral.

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En el documento de la decisión, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar si el senador cometió el delito de "calumnia" contra Lula por la publicación , realizada el 3 de enero en X tras la caída del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro .

En ella, Flávio Bolsonaro asoció una imagen de Lula con la del venezolano y la acompañó de un texto: "Lula será delatado" , vinculándolo a "tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, fraudes electorales".

Moraes determinó "el inicio de una indagación contra Flávio Nantes Bolsonaro , para investigar la supuesta práctica del delito de calumnia", prevista en el Código Penal brasileño, según el documento.

La apertura de las averiguaciones fue solicitada por el Ministerio de Justicia y contó con el aval de la Fiscalía General, que consideró que la publicación atribuía "falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República".

Jair y Flavio Bolsonaro 2 El senador emergió como principal figura de la derecha brasileña, tras ser designado heredero político por su padre, condenado a 27 años de prisión. C5N

La Policía Federal tendrá 60 días para realizar las diligencias iniciales. El senador emergió como principal figura de la derecha brasileña, tras ser designado heredero político por su padre, luego de ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Datos de la encuestadora Genial/Quaest indicaron este miércoles que Flávio supera en una eventual segunda vuelta a Lula, de 80 años, en los comicios presidenciales de octubre por 42% contra 40%.

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É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas… pic.twitter.com/dhMX4UCgR2 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 3, 2026

Lula da Silva envió un proyecto al Congreso para reducir la semana laboral a 40 horas

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso un proyecto para reducir las semanas laborales a 40 horas. Así, se busca eliminar la fórmula 6x1 (seis días de trabajo y uno de descanso). La confirmación la dio este miércoles el ministro de Trabajo, Luiz Marinho y se espera que su aprobación se dé hacia mitad de 2026.

La propuesta fue presentada con carácter de urgencia constitucional, "con la intención de acelerar el proceso", sostuvo Marinho. A su vez, en el país ya existe una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre el tema, que propone llevar las semanas a 36 horas de trabajo y se podría analizar hoy en la Cámara de Diputados.

En paralelo, desde el gobierno esperan que el Congreso apruebe la medida en un plazo de tres meses, es decir, antes de las elecciones. "Creemos que se aprobará en 90 días.

El Presidente de la Cámara tiene autonomía para establecer la agenda y decidir qué temas incluir. Si el PEC se aprueba en 45 días, excelente", indicó el secretario general de Presidencia Guillherme Boulos a O Globo.