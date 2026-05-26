La Justicia de Brasil dictó prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un nene de 7 años + Agregar ámbito en









El hombre permanece alojado en la comisaria regional de São João del-Rei por el delito de injuria racista. Puede enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel.

El arquitecto argentino permanece alojado en la comisaria regional de São João del-Rei.

La Justicia del estado de Minas Gerais, en Brasil, convirtió la detención del arquitecto argentino Eduardo Ignacio Murias, en prisión preventiva en una causa por el delito de injuria racista tras fotografiar a un nene de 7 dentro de un tren turístico y sugerir en una conversación que podía traerlo al país como esclavo.

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Ahora, el hombre permanece alojado en la comisaria regional de São João del-Rei. En Brasil estas leyes son muy estrictas: el racismo es un delito grave con penas de dos a cinco años de prisión y no es excarcelable.

Cómo fue la detención del argentino en Brasil El episodio ocurrió el pasado domingo en el tren Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais. Dicho vagón iba colmado de familias, entre ellos una mujer de Río de Janeiro que celebraba su cumpleaños junto a su hijo de 7 años, sobrina, hermana, madre y padrastro.

Todo transcurría con normalidad hasta que un pasajero sentado detrás de la familia notó que el argentino, ubicado justo enfrente, le estaba sacando fotos al nene de siete años y le advirtió a la mujer lo que estaba pasando.

Cuando la madre del niño se dio cuenta, increpó al argentino que voluntariamente desbloqueó su celular. Al revisar el dispositivo descubrió que Murias ya había compartido las imágenes del menor en Whatsapp, acompañado de mensajes discriminatorios.

hombre detenido en brasil por racismo El episodio ocurrió el pasado domingo en el tren Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais. "Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", dictaba uno de los textos enviados por el imputado. Además, se hallaron otras polémicos frases que complican aún más al arquitecto: "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas" y "Pia, aquí está lleno". Frente al hallazgo, los propios pasajeros y el personal de seguridad del tren retuvieron a Murias en uno de los compartimentos del tren para evitar que fuera linchado, hasta ser entregado a las autoridades policiales.

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