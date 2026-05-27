A puro lujo: Neymar sorprendió al llegar en helicóptero a la concentración brasileña

Mientras se recupera de un edema en la pantorrilla, se presentó al entrenamiento de la selección de Brasil en una aeronave privada.

Neymar Junior volvió a los entrenamientos de la selección de Brasil, este miércoles, después de más de dos años y medio. Lo hizo mediante una entrada un tanto épica desde su helicóptero privado, para ponerse a punto lo más rápido posible antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, el crack brasileño se perdió los últimos tres partidos del Santos por un edema en la pantorrilla que lo marginó de las cancha durante 10 días. De hecho, el partido del martes por Copa Sudamericana, ante Deportivo Cuenca, lo vio en la tribuna junto a Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid. Se espera que para los amistosos contra Panamá y Egipto, en la antesala al Mundial 2026, sume los primeros minutos bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

Ancelotti dio la lista de los 26 convocados el pasado lunes 18 de mayo, y explicó el por qué volvió a contar con la presencia de Ney: "La evaluación durante todo el año se centró únicamente en su condición física; en los últimos partidos, jugó de forma constante. Es posible que pueda mejorar su condición física para el primer partido de la Copa del Mundo".

Vinicius habló sobre Neymar

Vinicius Junior tuvo el gesto de entregarle la número 10 a Neymar y desató la empatía del público después de las tantas polémicas en las que estuvo involucrado. Además, salió a hablar sobre su compatriota que regresa a la selección después de casi 1.000 días: "En todas me decía: 'caramba, Ancelotti no me volvió a citar. Estoy muy triste'. Pero yo siempre le dije que 'el viejo' confiaba en él y que a la hora de la verdad lo iba a llevar".

En la entrevista con Cazé TV, también se refirió a la posibilidad de volver a Sudamérica a jugar con el Flamengo y cumplir el sueño de su infancia: “No voy a volver tan viejo, eh. Empecé a jugar muy joven. No estoy harto, pero también extraño al Flamengo… en los próximos tres o cuatro años no. Tengo 25 años todavía. ¿Volver en 8, 9 años? No, ahí no. Ahí ya estoy muy viejo. Tengo que ganar la Libertadores con el Flamengo", expresó el extremo.

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Los rivales de Brasil en el Mundial 2026

La Canarinha va con las ilusiones renovadas y los ánimos por el cielo después de la convocatoria de Neymar para esta nueva cita mundialista, en dónde buscarán el hexacampeonato. Integrarán el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.