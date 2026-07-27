Brasil tilda de "absurdos" los aranceles de Donald Trump y pide reunión con Scott Bessent para negociar + Agregar ámbito en









El ministro Durigan criticó los aranceles pero confirmó que Brasil no abandonará la mesa de negociaciones. Las nuevas medidas afectarán al 23,1% de las exportaciones brasileñas, y el ministro vinculó la disputa con el contexto electoral.

Brasil considera los aranceles una "injerencia externa" y una medida "absurda". band.com.br

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó el lunes que los aranceles estadounidenses sobre varios productos brasileños constituyen una "injerencia externa" y pronosticó que la disputa se resolverá una vez concluidas las elecciones presidenciales de octubre.

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EEUU impuso la semana pasada un arancel del 25% a diversos productos brasileños, alegando lo que calificó de "prácticas comerciales desleales". La semana pasada, anunció un gravamen adicional del 12,5% relacionado con las críticas de Trump sobre el trabajo forzoso.

Durigan indicó que tiene previsto solicitar una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para defender la postura brasileña frente a los aranceles.

El ministro de Hacienda de Brasil solicitará una reunión para defender la postura del país. "Los aranceles estadounidenses son totalmente absurdos", declaró Durigan en una entrevista con Radio Jornal. Sin embargo, señaló la voluntad para negociar: "No vamos a abandonar la mesa de negociaciones".

El impacto económico y político Brasil estima que las nuevas medidas afectarán al 23,1% de sus exportaciones, de las cuales el 16,5% enfrentará aranceles combinados del 37,5%.

Durigan vinculó la disputa con el contexto electoral brasileño y acusó a miembros de la oposición derechista liderada por el senador Flavio Bolsonaro, que se enfrentará a Lula en las elecciones de octubre, de buscar apoyo extranjero para presionar al gobierno. Se espera una resolución tras las elecciones presidenciales de octubre, mientras Brasil busca diversificar lazos comerciales. Estadao Entre los contactos que señaló Durigan figuran los del senador con el presidente Javier Milei y funcionarios estadounidenses. Bolsonaro se presentó este mes ante el Representante de Comercio de EEUU para oponerse a los aranceles sobre productos brasileños, buscando desvincularse de una política que originalmente había sido impulsada como herramienta de presión en favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. En ese marco, el ministro de Hacienda subrayó que "creo que tras las elecciones esto se resolverá, de una forma u otra", añadiendo que Brasil debería estrechar los lazos comerciales con otros socios mientras continúa las conversaciones con Washington.