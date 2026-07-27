¿Sigue rindiendo el plazo fijo? Cuánto generan $3.000.000 a 30 días

Con las tasas actuales, el rendimiento de un depósito continúa dependiendo de la entidad elegida y del canal utilizado.

El Banco Nación mantiene diferencias entre las tasas ofrecidas para plazos fijos realizados en sucursal y por canales electrónicos.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas de ahorro más utilizadas por quienes buscan obtener rendimientos, sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, tras la desregulación de las tasas mínimas por parte del Banco Central, cada entidad financiera fija libremente el interés que ofrece a sus clientes, lo que hace que la ganancia final pueda variar dependiendo del banco.

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Hoy, las tasas nominales anuales (TNA) presentan diferencias significativas entre las principales entidades. De acuerdo con esos valores, elegir un banco u otro puede representar varios miles de pesos de diferencia en una inversión a 30 días.

Estas diferencias llevaron a que cada vez más ahorristas comparen las tasas antes de inmovilizar su capital, especialmente en un contexto en el que la inflación y la evolución del dólar siguen siendo variables clave para evaluar el rendimiento real de una inversión.

El interés de un plazo fijo tradicional depende de tres factores: el capital invertido, la tasa nominal anual que ofrece el banco y el tiempo de permanencia del dinero depositado. Tomando como referencia las condiciones actuales del Banco Nación:

Si la constitución se hace mediante home banking o la aplicación oficial del banco:

la ganancia aumenta hasta $46.849,32, por lo que el monto acreditado al finalizar el plazo asciende a $3.046.849,32

La diferencia responde exclusivamente a la tasa aplicada. Muchas entidades financieras ofrecen un rendimiento superior para las operaciones electrónicas porque reducen costos administrativos y fomentan el uso de canales digitales.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Como el Banco Central ya no fija una tasa mínima para los plazos fijos tradicionales, cada entidad financiera define el rendimiento que ofrece a sus clientes. Por ese motivo, antes de invertir conviene comparar las tasas vigentes.

Las Tasas Nominales Anuales (TNA) informadas para depósitos online a 30 días en los principales bancos son las siguientes:

Banco Provincia: 19,50%

Banco Nación: 19,00%

Banco Macro: 18,75%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Credicoop: 17,50%

Banco Galicia: 17,50%

ICBC: 17,20%

Banco Ciudad: 17,00%

Banco Patagonia: 16,00%

Banco Santander: 16,00%

Todo lo que tengo que saber sobre el plazo fijo

El plazo fijo tradicional continúa siendo uno de los instrumentos de ahorro más sencillos del sistema financiero argentino. Puede constituirse tanto en pesos como en dólares, aunque la gran mayoría de las colocaciones corresponde a depósitos en moneda nacional.

El plazo mínimo para los depósitos tradicionales en pesos es de 30 días, aunque existen opciones de mayor duración. Una vez vencido ese período, el dinero vuelve automáticamente a la cuenta del titular, salvo que haya optado por la renovación automática.

Otro punto relevante es que los depósitos cuentan con la cobertura del sistema de garantía de depósitos hasta el límite establecido por la normativa vigente, siempre que se cumplan las condiciones previstas por el régimen correspondiente.

Antes de constituir un plazo fijo conviene evaluar cuál será el rendimiento real de la inversión frente a la inflación. Si el aumento general de precios supera el interés obtenido durante el mismo período, el poder adquisitivo del dinero puede disminuir aun cuando el capital genere una ganancia nominal.

Por esa razón, se recomienda analizar periódicamente las tasas ofrecidas por los bancos, las expectativas inflacionarias y las alternativas disponibles antes de decidir dónde poner los ahorros.