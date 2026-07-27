Fuerte contraste climático: nieve y frío extremo en el sur del país, mientras el norte se prepara para temperaturas de hasta 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nevadas, heladas, tormentas y viento Zonda en distintas regiones del país. El temporal complicó la actividad aérea en Bariloche.

La Argentina vive una jornada marcada por condiciones meteorológicas completamente opuestas entre el norte y el sur del país. Mientras la Patagonia continúa afectada por intensas nevadas, temperaturas bajo cero y alertas por frío extremo , las provincias del norte se encaminan a una semana con máximas que podrían superar los 30°C .

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Uno de los puntos más afectados por el temporal fue Bariloche , donde las fuertes nevadas obligaron a cancelar y desviar vuelos durante el fin de semana. Varias aeronaves fueron redirigidas hacia los aeropuertos de Neuquén, Mendoza, Trelew y Aeroparque , además de un vuelo internacional procedente de Santiago de Chile que también debió modificar su destino.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redujo el nivel de alerta de naranja a amarillo para parte de Río Negro, las autoridades mantienen el pedido de extremar las precauciones debido a que las precipitaciones níveas continuarán durante las próximas horas.

Según el organismo, en sectores cordilleranos podrían acumularse entre 20 y 40 centímetros de nieve , mientras que en las zonas más bajas se esperan registros de 10 a 30 centímetros , con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redujo el nivel de alerta de naranja a amarillo para parte de Río Negro, las autoridades mantienen el pedido de extremar las precauciones debido a que las precipitaciones níveas continuarán durante las próximas horas.

Las advertencias meteorológicas no se limitan a las nevadas. El oeste de Santa Cruz permanece bajo alerta roja por temperaturas extremas , mientras que el este de Chubut y toda Tierra del Fuego continúan bajo alerta amarilla por el intenso frío.

A su vez, la cordillera de Mendoza mantiene una alerta naranja por nevadas, mientras que en sectores de Cuyo rige una advertencia por viento Zonda. En paralelo, el noreste argentino y el sur de la provincia de Buenos Aires podrían registrar tormentas y chaparrones durante los próximos días.

Especialistas señalan que este escenario responde al ingreso simultáneo de masas de aire frío y cálido, fenómeno que genera un marcado contraste térmico entre distintas regiones del país.

En provincias como Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, las temperaturas máximas oscilarán entre 25°C y 30°C, valores superiores a los habituales para esta época del año.

En tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con ambiente templado y húmedo. El pronóstico anticipa temperaturas máximas cercanas a los 20°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en distintos momentos de la jornada.

De esta manera, el país atraviesa uno de los escenarios climáticos más contrastantes del invierno, con fenómenos extremos que obligan a mantener la atención sobre las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.