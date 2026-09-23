Aníbal Lotocki declara por la muerte de Cristian Zárate y responderá preguntas de todas las partes + Agregar ámbito en









El médico hablará luego de que sus abogados informaran que tenía intención de brindar detalles del paciente. Inspectores del Ministerio de Salud aseguraron que el CEMECO no estaba habilitado para grandes cirugías.

La declaración de Lotocki fue solicitada por su propia defensa al final de la audiencia pasada. Agencia NA (Claudio Fanchi)

El cirujano Aníbal Lotocki declara este miércoles en el juicio por la muerte de su paciente Cristian Zárate en 2021 tras someterse a una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO). En la jornada de hoy, se espera que el médico responda preguntas de todas las partes durante la audiencia según confirmó su abogado Claudio Lifschitz.

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El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y tiene como acusados, además de Lotocki, a otros tres médicos y a la directora del centro médico. La audiencia está prevista para comenzar alrededor de las 10:30, informó TN.

Aníbal Lotocki vuelve a declarar y responderá preguntas de todas las partes La declaración de Lotocki fue solicitada por su propia defensa al final de la audiencia pasada, tras informar al tribunal que el médico quería declarar sobre aspectos vinculados con lo ocurrido con Zárate.

Anteriormente, cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación declararon que en mayo del 2021, unas semanas luego de la cirugía de Zárate, cuando intervinieron en el CEMECO notaron que el centro no estaba habilitado para internaciones y que no contaba con autorización para realizar cirugías mayores.

También informaron que encontraron medicamentos vencidos, fentanilo y propofol sin los registros correspondientes y ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto a alimentos, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación declararon que el CEMECO no estaba habilitado para internaciones ni cirugías mayores. La defensa de Aníbal Lotocki negó que los problemas cardíacos del paciente figuraran en estudios previos El abogado del cirujano Aníbal Lotocki, acusado por la muerte de su paciente Cristian Zárate durante una operación, aseguró hoy que "el prequirúrgico no decía nada" acerca de los problemas de salud del hombre, ya que no estaba asentado en ninguna parte. En la última semana, la Justicia ordenó la detención del médico. "El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", aseveró el letrado Claudio Lifschitz y añadió que "si no hubiera sido Lotocki quien lo operaba, hoy no había ninguna causa que investigar". En ese sentido, puntualizó que "un perito dijo que eso (el supuesto problema cardíaco) se podía saber con el prequirúrgico, pero no decía nada. Y es lo que entregó Zárate antes de la cirugía, se hizo el examen en un centro privado".

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