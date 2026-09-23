Se va de Netflix una de las mejores comedias del siglo XXI: tenés pocos días para ver esta serie imprescindible + Agregar ámbito en









Una ficción que convirtió los dilemas morales, el más allá y las decisiones humanas en material para una comedia tan absurda como inteligente.

Humor, dilemas morales y situaciones absurdas se combinan en esta producción de culto. Netflix

Netflix prepara cambios en su catálogo durante los próximos días y entre las producciones que tienen fecha de salida aparece una comedia que consiguió algo poco habitual: hablar de filosofía sin perder nunca el sentido del humor. La ficción, creada por Michael Schur, combina situaciones disparatadas con preguntas sobre la ética, la moral y las consecuencias de nuestras decisiones.

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Estrenada originalmente en 2016, la historia parte de una situación bastante particular. Eleanor Shellstrop muere y despierta en una especie de paraíso reservado para las personas que llevaron una vida moralmente correcta. Hay apenas un pequeño problema: Eleanor sabe que no pertenece allí. Su pasado está lejos de ser ejemplar y, desde ese momento, empieza una carrera para intentar descubrir cómo convertirse en una mejor persona.

Una comedia que encontró en las grandes preguntas de la vida una fuente inesperada de humor. Netflix Por qué esta producción convirtió la filosofía en la mejor herramienta para hacer reír El gran atractivo de The Good Place está en la manera en que transforma conceptos filosóficos que podrían sonar académicos o difíciles en conflictos cotidianos. Uno de los personajes centrales es Chidi Anagonye, un profesor de ética que conoce perfectamente las teorías morales, pero tiene enormes dificultades para tomar decisiones simples.

El personaje permite llevar al extremo una pregunta que atraviesa toda la ficción: ¿qué significa ser una buena persona? Eleanor, en cambio, comienza desde el extremo opuesto. Es egoísta, impulsiva y poco preocupada por las consecuencias de sus actos. La convivencia entre ambos genera buena parte de las situaciones cómicas.

La serie también juega con teorías como el consecuencialismo y la ética deontológica. En lugar de presentar una clase tradicional de filosofía, las convierte en problemas que los protagonistas tienen que resolver. Así, una discusión sobre qué acción es moralmente correcta puede terminar mezclada con una situación completamente ridícula.

A eso se suma un humor muy particular. Hay chistes absurdos, situaciones inesperadas y personajes secundarios que funcionan como piezas fundamentales del universo de la serie. Una historia que demuestra que la filosofía también puede ser materia prima para una buena comedia. Netflix Pero la ficción también tiene espacio para momentos más sensibles. Debajo de los chistes aparecen reflexiones sobre la amistad, la pérdida, el paso del tiempo y la necesidad de aprovechar los vínculos que construimos. Esa combinación entre humor y emoción es una de las características que terminó definiendo a la producción. Cuándo abandona el catálogo de Netflix y cuántas temporadas tiene Según la información publicada esta semana, The Good Place dejará de estar disponible en Netflix el 25 de septiembre de 2026, por lo que quedan pocos días para completar la historia dentro de la plataforma. La producción está compuesta por cuatro temporadas y 53 episodios. La primera se estrenó en septiembre de 2016 y la historia llegó a su final en enero de 2020. Su duración también la convierte en una alternativa relativamente accesible para quienes buscan una serie para ver en pocos días: los capítulos rondan los 22 minutos. Además, al tratarse de una historia cerrada, no queda pendiente una continuación después del último episodio. Elenco de The Good Place Kristen Bell como Eleanor Shellstrop

como Eleanor Shellstrop William Jackson Harper como Chidi Anagonye

como Chidi Anagonye Jameela Jamil como Tahani Al-Jamil

como Tahani Al-Jamil Manny Jacinto como Jason Mendoza

como Jason Mendoza D'Arcy Carden como Janet

como Janet Ted Danson como Michael Trailer de The Good Place

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