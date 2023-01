Cabrales sobre Precios Justos: "Estamos cumpliendo y el Gobierno respeta su parte"

Martín Cabrales: Soy siempre optimista de un año para otro. Pienso que siempre se puede mejorar. Ahora estamos en la temporada de verano. Somos una empresa marplatense, así que estamos ligados al turismo, y la industria se está moviendo mucho, Mar del Plata está llena, también la Costa Atlántica y el Sur. Todo lo que es gastronomía, restaurantes, bares, hotelería va a estar bien. Esto es bueno, pensando que fue lo último que se reactivó después de la pandemia. La gente estuvo mucho tiempo sin salir y sin veranear, eso se nota en los volúmenes de venta que crecieron mucho. Está el turismo extranjero, pero también el nacional, el argentino que por no poder salir del país por la pandemia, o por situaciones económicas dado que es muy caro viajar al exterior por el dólar, redescubrió muchos lugares y eso fue bueno.

P.: Este es un año electoral, ¿cómo cree que impactará en el sector empresario?

M.C.: Habrá que ver. Si analiza los años electorales han sido de consumo. Pero Argentina está en una situación complicada porque no se puede emitir, sino la inflación subiría mas y donde hay que hacer un ajuste fiscal. Va a ser un año difícil, pero puede ser el principio de una solución a los próximos años. Necesitamos políticas de Estado, no hablo del Gobierno solo, sino de la oposición, tienen que estar a la altura de las circunstancias, y los candidatos tendrían que ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos básicos que continúen en mediano y largo plazo.

P.: ¿Qué puntos serían los importantes para acordar?

M.C.: El tema fiscal, laboral, educación y salud. Argentina tiene que tener un plan para acomodar la macro, pero hay que tener principios que continúen de gobierno en gobierno, cada uno con sus matices. Lo bueno de la democracia es alternancia del poder. Pero hay puntos que no podemos estar cambiando permanentemente, deshaciendo lo que hizo el anterior, tenemos que ser creíbles. Lo más importante para un país es ser predecible. A un empresario le resulta difícil hacer un plan de negocios en una situación de inestabilidad permanente.

P.: En cuanto a la industria, cerró 2022 con crecimiento de actividad y empleo, pero en los últimos meses hubo una desaceleración en la producción. ¿Qué espera para 2023?

M.C.: Se notó esa desaceleración, nosotros lo vimos en alimentos. Para el 2023 espero una mejora en el sector industrial, pero no es fácil. La solución del país pasa por la industria privada y la creación de trabajo genuino. Nosotros somos los que tenemos que generar empleo y riqueza. El Estado tiene que crear las condiciones, por eso hablo de reformas mas profundas que se necesitan para generar confianza, y que los empresarios en vez de tener una fábrica, tengamos dos, y que vengan inversiones de afuera, pero para eso se necesita confianza.

P.: Cabrales es una de las empresas que firmó Precios Justos, ¿es posible cumplir el congelamiento hasta marzo?

M.C.: Se está cumpliendo. En el sector de café, no me meto en los demás, se cumple de nuestro lado, y del otro también, con aprobación de las Siras para importar. La llegada de Sergio Massa al Gobierno dio cierta estabilidad y seguridad. Por eso nos sumamos y apoyamos con 6 productos. Una empresa como la nuestra con 81 años tiene que estar, para que el consumidor pueda acceder a una canasta con buenas marcas a precios accesibles. La inflación es lo peor que nos puede pasar, es el peor impuesto. Los argentinos estamos acostumbrados lamentablemente a vivir con inflación, pero ahora los índices son muy altos. Hay una leve tendencia a la baja, pero hay que esperar. Allí es donde está enfocado el gobierno, y donde todos tenemos que enfocarnos, porque come el poder adquisitivo de la gente, erosiona al asalariado, de las clases medias y bajas. En las clases mas bajas se nota la caída del consumo.

P.: ¿Cree que el plan del Gobierno de cerrar acuerdos por sectores puede implicar una baja de la inflación?

M.C.: La inflación es multicausal. No solamente con estos acuerdos se soluciona. No soy economista, sino abogado y empresario, no tengo la solución. Pero creo que no es solamente con acuerdos de precios. Tiene que haber herramientas. Un plan que acomode la macro y genere confianza. Los argentinos, no por una cuestión de especulación, sino de protección, nos refugiamos en distintas alternativas, como puede ser el dólar o el consumo, comprar bienes. Eso depende de la capacidad adquisitiva de cada uno. Algunos cambian los electrodomésticos, otros compran un auto y algunos compran alimentos para acopiar. Porque no quieren pesos en el bolsillo. Pasa por una cuestión de confianza, que es donde hay que trabajar.

P.: ¿Hay confianza en los lineamientos de Massa?

M.C.: Considero que nos queda un año que no va a ser fácil. Massa está tratando de estacionar el auto, heredó un gran problema que está tratando de acomodar, pero en este año no se va a dar la solución definitiva.

P.: ¿Cuál es la principal preocupación para el 2023?

M.C.: Por un lado, que el gobierno genere confianza. Argentina tiene un faltante de dólares en el Banco Central importante. Las reservas mejoraron, pero necesitamos exportar mucho más, y para eso necesitamos insumos que son importados. Hay que apoyar a la industria mediana y grande. No solo para que cree fuentes de trabajo, con un 50% de la economía en la informalidad y muchos planes. Argentina tiene que pasar a ser de un país de planes a un país productivo, de trabajo privado, generado por los empresarios. Y para eso se necesita invertir. Yo invierto en una empresa familiar cuando gano plata, cuando reinvierto las utilidades, por eso necesitamos empresas rentables y competitivas, para poder reinvertir, producir, dar trabajo y exportar, y así que entren dólares genuinos.

P.: Siendo Brasil el principal socio comercial del país, ¿cómo vio la asunción de Lula Da Silva?

M.C.: Brasil es un socio importantísimo y estratégico para Argentina. Confío en que va a ser buena la relación. Pero también hay que esperar porque recién acaba de asumir. Tenemos un buen embajador como Daniel Scioli que confío que va a llevar bien las relaciones, dado que ya las llevó bien con Bolsonaro.

Cabrales en la temporada de verano

Este martes, el empresario Martín Cabrales participó en Mar del Plata de la inauguración del primer museo a cielo abierto que estará en La Feliz. Ubicado en Parque San Martín, exhibe una muestra de fotos del artista Gabriel Rocca, de acceso libre y gratuita, titulada “Rocca & Roll”, que podrá visitarse toda la temporada. Consiste en una colección de imágenes de íconos del rock nacional en los distintos escenarios del país. Se destacan los retratos en estudio y en vivo de figuras como Charly García, Gustavo Cerati, Federico Moura, Luca Prodan o Pappo. La obra es interactiva, contiene un código QR para acceder al detrás de escena de la toma.

En la inauguración estuvieron presentes el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, el titular del Emsur, Sebastián Dandrea, el empresario Cabrales y el gerente general de Havanna, Alan Aurich. Montenegro aseguró que la exhibición “fue posible por una comunión entre lo público y privado”, dado que Mar del Plata “puso el lugar, Gabriel el arte y los privados empujaron para que sea posible”. Por su parte, Cabrales sostuvo que lo importante es que “todos los turistas disfruten” la muestra. “Vamos a seguir apoyando toda la vida a Mar del Plata, porque acá se inició el sueño de mi abuelo y de mi padre”, agregó.