Carlos Melconian advirtió sobre el dólar: "Este no es un tipo de cambio de equilibrio"

El economista apuntó criticó las medidas en torno a la gestión de divisas. Afirmó que en Argentina "no hay reservas".

El economista Carlos Melconian lanzó una fuerte crítica a la situación cambiaria del país, considerando que el dólar aún no encontró su valor definitivo y que las reservas netas del Banco Central permanecen en terreno negativo, ante el advenimiento de vencimientos de deuda.

“ Este no es un tipo de cambio de equilibrio ”, afirmó en una entrevista radial, y explicó que esa condición solo se alcanza cuando el valor de la divisa es definido por la oferta y la demanda , sin intervenciones.

El expresidente del Banco Nación recordó que el problema en las reservas comenzó en agosto de 2022 y que se mantiene vigente. “ No hay reservas y Argentina tiene vencimientos de deuda. El mercado de cambios no genera los dólares que se necesitan”, sostuvo.

Para el economista, esa fuga revela el nivel de desconfianza en el mercado. “Eso refleja la desconfianza y la falta de equilibrio. Cuando el dólar no está bien fijado, pasan estas cosas”, explicó.

dolar blue Depositphotos

Críticas al cepo cambiario y la intervención oficial

En su análisis, Melconian rechazó la política oficial de intervención en el mercado cambiario. “Venden dólar futuro para contener la cotización, lo que demuestra que el equilibrio es ficticio”, explicó. Y añadió: “Cuando no haya cepo, haya reservas positivas y acceso al crédito voluntario, ahí sí el calavera no chilla. Pero eso no es hoy”.

A su entender, el dólar no es libre ni flotante, y eso se traduce en distorsiones que generan incertidumbre.

El extitular del Banco Nación reconoció que el Gobierno de Javier Milei consiguió mantener el equilibrio fiscal, aunque con métodos que consideró extremos. “Fue estrafalario. No hubo trabajo de orfebre. Vinieron, patearon el hormiguero y licuaron el gasto público, como en otras etapas de la historia argentina”, dijo.

Aunque valoró el respaldo político que acompañó esa estrategia, advirtió que existen sectores que podrían presionar para modificarla. “Hay sectores que quieren desliquar el gasto, y eso puede generar tensiones en el mediano plazo”, alertó.

Duras críticas las medidas turísticas y el manejo de las importaciones

En cuanto a la competitividad cambiaria, Melconian insistió en que el valor actual del dólar genera un incentivo negativo para el país. “Este dólar fomenta el turismo al exterior y las importaciones. Afecta a las pymes del conurbano”, remarcó.

Con ironía, agregó: “La Argentina no puede ser el segundo país visitante de Punta Cana ni la hinchada de Boca copar Miami”.

El economista pidió abandonar las posiciones rígidas e ideológicas. “La solución no es solo el dogmatismo fiscalista. Hace falta sentido común. La automaticidad del equilibrio fiscal no arregla el lío del dólar ni de la actividad”, afirmó.

Según su visión, el Gobierno debe encarar una reforma integral del esquema cambiario, ya que “no se puede arreglar todo con una sola herramienta”.

Críticas a Furiase y al razonamiento de Milei

Melconian también se refirió a los recientes dichos del director del Banco Central, Federico Furiase, quien defendió el nivel de reservas. El economista replicó: “Las reservas tienen activos, sí, pero también pasivos que no son del Central. Eso da negativo”.

Y, con tono irónico, recordó que “ese mismo razonamiento lo explicaba Javier Milei cuando todavía era columnista económico y no presidente”.

Sobre el cierre de la entrevista, Melconian pidió evitar debates inútiles sobre el atraso cambiario y se centró en la urgencia de abordar la situación actual. “No se trata de discutir si el cielo es celeste o negro. Hay un proceso de convergencia delicado que hay que manejar. Mientras tanto, tenemos este quilombo”, concluyó.