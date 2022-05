Duro mensaje de Carlos Melconian: "El FMI está esperando otra administración"

Para el economista que se lo señala como el posible ministro de economía de Juntos por el Cambio, "la sociedad se ha dado cuenta" que es un "gobierno perdedor" y afirmó que "a la oposición se le abrió una oportunidad antes de tiempo".

“La nueva administración tendrá que tener toda la cuestión de la deuda en la cabeza. No solo lo del Fondo, también lo de los bonistas y la deuda en pesos que este gobierno ha incrementado sideralmente”, agregó.

En este marco, contemplando un posible retorno de Juntos por el Cambio al poder, Melconian manifestó que “hay que apoyar y dar la batalla cultural respecto a cómo se hacen las cosas en un mundo estable, capitalista, y occidental que tiene conflicto en todos lados”. “Uno más uno es dos y la Argentina viene probando esquivar el bulto y no logra recomponer su economía; la gente es muy inteligente y se va a dar cuenta que hay que volver a las fuentes”, opinó.

El ex titular del Banco Nación declaró que si bien cree “en la estabilidad económica y la inflación de un dígito”, en una potencial nueva administración “no se puede decir que bajar la inflación es fácil porque uno queda esclavo de ese video, pero no hay peor gestión que la que no se hace y hay que hacerla”. “Hay que ser perseverante solo por copiar a los que les va bien”, agregó. De cara al 2023, concluyó: “la oposición tendrá que acomodarse, tener un candidato y la viveza de saber que tiene un penal casi sin arquero”.