Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta con la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El precio del crudo se disparó globalmente, y Argentina sufrió su impacto. Cuáles son los precios de los combustibles.

Cuánto vale un tanque lleno, según el vehículo. Depositphotos

La guerra en Medio Oriente marcó una disparada en el precio del petróleo a nivel mundial. En ese contexto, el litro de nafta en Argentina se incrementó en promedio hasta un 25% en las estaciones de servicio y podría seguir subiendo mientras no se termine el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

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En base a un relevamiento de surtidores.com.ar, la nafta súper aumentó un 24,2% desde el inicio de la Guerra de Irán, el 28 de febrero pasado, mientras que la premium registró una cifra menor, del 19.62%. El gasoil registró un incremento del 24.55%, mientras que el gasoil premium, de 22.03%.

combustibles naftas petroleo Depositphotos Los precios del combustible en el país Los precios de los combustibles en Argentina mes a mes, se detallan a continuación:

Nafta súper Enero: $1.566

Febrero: $1.609

Marzo/abril: $1.999 Nafta premium Enero: $1.780

Febrero: $1.845

Marzo/abril: $2.207 Gasoil Enero: $1.601

Febrero: $1.658

Marzo/abril: $2.065 Gasoil premium (Euro) Enero: $1.809

Febrero: $1.861

Marzo/abril: $2.271 Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta Los precios para llenar el tanque de nafta varían según el vehículo —auto (hatchback o sedan) SUV, o pickup—. Asimismo, se tomó como referencia calcular la nafta súper para los motores nafteros aspirados tradicionales, mientras que para los vehículos con motorización turbo, como las SUV y las pickups, se calculó nafta y gasoil premium.

Actualizados a marzo 2026, estos son los valores:

VW Gol (55 litros, súper): $107.946

Peugeot 208 (47 litros, súper): $93.953

Toyota Corolla Cross (47 litros, premium): $103.729

Ford Ranger (80 litros, premium): $176.560

Volkswagen Amarok (80 litros, gasoil premium): $181.860

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