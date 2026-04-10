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10 de abril 2026 - 18:13

Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta con la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente

El precio del crudo se disparó globalmente, y Argentina sufrió su impacto. Cuáles son los precios de los combustibles.

Cuánto vale un tanque lleno, según el vehículo.

Cuánto vale un tanque lleno, según el vehículo.

Depositphotos

En base a un relevamiento de surtidores.com.ar, la nafta súper aumentó un 24,2% desde el inicio de la Guerra de Irán, el 28 de febrero pasado, mientras que la premium registró una cifra menor, del 19.62%. El gasoil registró un incremento del 24.55%, mientras que el gasoil premium, de 22.03%.

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Los precios del combustible en el país

Los precios de los combustibles en Argentina mes a mes, se detallan a continuación:

Nafta súper

  • Enero: $1.566
  • Febrero: $1.609
  • Marzo/abril: $1.999

Nafta premium

  • Enero: $1.780
  • Febrero: $1.845
  • Marzo/abril: $2.207

Gasoil

  • Enero: $1.601
  • Febrero: $1.658
  • Marzo/abril: $2.065

Gasoil premium (Euro)

  • Enero: $1.809
  • Febrero: $1.861
  • Marzo/abril: $2.271

Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta

Los precios para llenar el tanque de nafta varían según el vehículo —auto (hatchback o sedan) SUV, o pickup—. Asimismo, se tomó como referencia calcular la nafta súper para los motores nafteros aspirados tradicionales, mientras que para los vehículos con motorización turbo, como las SUV y las pickups, se calculó nafta y gasoil premium.

Actualizados a marzo 2026, estos son los valores:

  • VW Gol (55 litros, súper): $107.946
  • Peugeot 208 (47 litros, súper): $93.953
  • Toyota Corolla Cross (47 litros, premium): $103.729
  • Ford Ranger (80 litros, premium): $176.560
  • Volkswagen Amarok (80 litros, gasoil premium): $181.860

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