La guerra en Medio Oriente marcó una disparada en el precio del petróleo a nivel mundial. En ese contexto, el litro de nafta en Argentina se incrementó en promedio hasta un 25% en las estaciones de servicio y podría seguir subiendo mientras no se termine el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta con la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente
El precio del crudo se disparó globalmente, y Argentina sufrió su impacto. Cuáles son los precios de los combustibles.
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En base a un relevamiento de surtidores.com.ar, la nafta súper aumentó un 24,2% desde el inicio de la Guerra de Irán, el 28 de febrero pasado, mientras que la premium registró una cifra menor, del 19.62%. El gasoil registró un incremento del 24.55%, mientras que el gasoil premium, de 22.03%.
Los precios del combustible en el país
Los precios de los combustibles en Argentina mes a mes, se detallan a continuación:
Nafta súper
- Enero: $1.566
- Febrero: $1.609
- Marzo/abril: $1.999
Nafta premium
- Enero: $1.780
- Febrero: $1.845
- Marzo/abril: $2.207
Gasoil
- Enero: $1.601
- Febrero: $1.658
- Marzo/abril: $2.065
Gasoil premium (Euro)
- Enero: $1.809
- Febrero: $1.861
- Marzo/abril: $2.271
Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta
Los precios para llenar el tanque de nafta varían según el vehículo —auto (hatchback o sedan) SUV, o pickup—. Asimismo, se tomó como referencia calcular la nafta súper para los motores nafteros aspirados tradicionales, mientras que para los vehículos con motorización turbo, como las SUV y las pickups, se calculó nafta y gasoil premium.
Actualizados a marzo 2026, estos son los valores:
- VW Gol (55 litros, súper): $107.946
- Peugeot 208 (47 litros, súper): $93.953
- Toyota Corolla Cross (47 litros, premium): $103.729
- Ford Ranger (80 litros, premium): $176.560
- Volkswagen Amarok (80 litros, gasoil premium): $181.860
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