Carlos Melconian piensa en una candidatura a presidente en 2027: "Estamos trabajando para tener un programa"

El economista cuestionó el plan del Gobierno y aseguró estar elaborando uno que lo contrarreste. Asimismo, afirmó que se rata de "vocación".

El economista y extitular del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian , confirmó que comenzó a trabajar con su equipo en el armado de un programa económico con vistas al futuro político y no descartó competir en las elecciones presidenciales de 2027. “Estamos trabajando para tener un programa ”, afirmó.

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Durante una entrevista, el Melconian sostuvo que la prioridad está en definir un esquema de gobierno sólido antes de cualquier decisión electoral. “Estamos trabajando para tener un programa. Lo otro se verá”, respondió al ser consultado sobre una eventual postulación.

En ese sentido, dejó en claro que su vocación política se mantuvo vigente a lo largo del tiempo. “ Es la vocación, siempre estuvo esto. En todo momento , lo primero que hay que hacer es tener un programa. Yo me vuelvo loco por tener programas”, expresó.

El titular de la Fundación Mediterránea recordó que su equipo elaboró el plan económico que utilizó Patricia Bullrich tras imponerse en las primarias de 2023. “A todos los candidatos le explicamos el programa excepto a Milei. Ella dijo que lo quería”, señaló.

Sobre la posibilidad de alcanzar la presidencia, Melconian planteó límites claros respecto a cómo hacerlo. “Hay veces que me gustaría llegar, pero tiene que ser como vos lo pensaste, no entregando bandera , porque si entregás bandera y llegás, después decís: ‘¿Ahora para qué lo quiero sino es como lo pensé?’”, afirmó.

Además, subrayó la necesidad de recuperar credibilidad en la política. “Tiene que volver a tener crédito la palabra. Tener un programa es clave, llevarlo a cabo y negociar. Acá son siempre los mismo diez. El armado tiene que ser responsable”, agregó.

Críticas a la gestión de Javier Milei

El economista también cuestionó aspectos del gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza, al considerar que varias promesas de campaña no se concretaro: “Milei no hizo lo que dijo que iba a hacer".

En ese marco, enumeró tres ejes que definieron la propuesta original del oficialismo: “Voy con las tres cosas básicas que fueron geniales para ser presidente: cerrar el Banco Central, matar a la casta y la motosierra. Ninguna de esas”.

También cuestionó la reforma del Banco Central de la República Argentina, al señalar: “No hacía falta, pero para ellos fue primordial”.

Un escenario “posmileísta” y la necesidad de continuidad

En su análisis hacia adelante, describió un posible escenario “posmileísta” en el que se mantengan principios de capitalismo y libre mercado, aunque con ajustes en la implementación. Consideró que el actual mandatario “exacerbó el capitalismo” y planteó la necesidad de corregir el rumbo sin retrocesos.

“Hay que arreglar los problemas del país con los que están en Argentina”, sostuvo el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri.

Carlos Melconian Javier Milei.png Melconian no descartó colaborar con el oficialismo. Archivo

A su vez, no descartó una eventual colaboración con el oficialismo, aunque la condicionó a la existencia de confianza. “¡Sí! aunque después hay que ver si hay afecto, si se genera confianza que es la única manera de que funcione”, expresó.

Inflación, estanflación y el rumbo económico

En materia económica, Melconian proyectó que la inflación no alcanzará niveles cercanos a cero en el corto plazo, como había sugerido el ministro Luis Caputo.

Explicó que, una vez ordenados los precios relativos y con una inflación en torno al 25% anual, debería implementarse un plan de estabilización inmediato. Según su diagnóstico, la economía atraviesa un proceso de estanflación, caracterizado por inflación persistente y estancamiento.

Finalmente, planteó que el Gobierno necesita redefinir su estrategia y comunicar con claridad una “hoja de ruta”.

Advirtió sobre el riesgo de repetir el llamado “síndrome de tercer año”, en referencia a las dificultades que enfrentaron las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que terminaron recurriendo a devaluaciones. No obstante, aclaró: “No veo una devaluación inminente”.