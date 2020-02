Carne: exportación récord en 2019 y alarma por coronavirus

Además, desde la cámara sostuvieron que no cuentan “con información confiable” respecto a la magnitud del problema de salud pública “y no hay datos que permitan saber si las ventas de carne durante el año nuevo chino aumentaron como era de esperar en esa época del año”. “Si la cuarentena se ha cumplido -evitando el traslado de personas y demás medidas restrictivas-, es lógico suponer que no ha habido la demanda esperada y, por lo tanto, los pedidos desde ese país disminuirán fuertemente, hasta tanto puedan colocar los stocks existentes”, señaló el informe.

El total facturado durante 2019 por ventas al exterior de carne vacuna fue el equivalente a u$s3.104,5 millones. La comparación interanual arrojó un crecimiento de 58,1% (u$s1.141,2 millones), mientras que el precio aumentó un 5,2% por encima del promedio correspondiente a 2018.

Dentro de ese marco, China fue el principal cliente para los frigoríficos argentinos en 2019: compró tres de cada cuatro kilos exportados durante el año. En total, se exportaron 426,7 mil toneladas (106,5% más que en 2018), que generaron ingresos durante el año pasado por u$s2.067,2 millones.

Mercado interno

En enero, el precio promedio de los cortes vacunos experimentó un aumento del 61,4% interanual en mostrador (por debajo del precio de la hacienda en pie). En el caso del pollo, la suba fue de 58,2% y los cortes de cerdo, el aumento promedio llegó a 74,3%, según informó CICCRA.

En cuanto al consumo, según destaca el informe, el promedio por habitante en enero fue de 50,4 kilos por año, casi un 10% menos que en el mismo período de 2019.