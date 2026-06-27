¿Buscás aliviar el gasto de la semana? Qué beneficios podés aprovechar en este supermercado

Esta cadena mantiene beneficios con bancos, billeteras virtuales y programas propios que permiten reducir el ticket en alimentos y otros productos.

En un contexto donde el costo de la canasta básica sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares de todo el país, los descuentos en supermercados se transformaron en una herramienta fundamental para aliviar el presupuesto mensual.

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Entre las cadenas que mantienen una amplia variedad de promociones se encuentra Coto, que durante junio ofrece distintos beneficios según el día de la semana, el medio de pago utilizado y la modalidad de compra.

La empresa actualiza frecuentemente sus promociones a través de su sitio web oficial y de Coto Digital. Además de los descuentos bancarios, la cadena mantiene ofertas semanales en alimentos, productos de limpieza, perfumería y artículos para el hogar, que pueden combinarse con algunos de los beneficios vigentes según las condiciones de cada promoción.

Qué descuentos y promociones hay en Coto

Los clientes registrados en Comunidad Coto cuentan con beneficios específicos según el día de la semana. Los miércoles, por ejemplo, los integrantes del programa acceden a un 15% de descuento en un pago, sin tope de reintegro, tanto en compras presenciales como digitales, bajo las condiciones establecidas por la empresa.

Otra promoción que sigue vigente durante junio es la financiación en tres cuotas sin interés con Tarjeta Naranja para compras realizadas en la cadena. Este beneficio aplica todos los días y es una alternativa para quienes necesitan distribuir el gasto mensual.

Entre los descuentos semanales más importantes aparecen, además, los acuerdos con distintas entidades financieras y billeteras virtuales. Durante junio siguen vigentes promociones con MODO, Banco Ciudad, Banco Nación, Credicoop, Naranja X y otras entidades bancarias que ofrecen reintegros o descuentos directos.

Otro de los beneficios destacados para quienes realizan compras presenciales es el ahorro del 25% pagando con MODO desde la aplicación de Banco Supervielle los martes. Esta promoción posee un tope mensual de reintegro de $30.000 y exige un monto mínimo de compra de $60.000.

Los usuarios de Naranja X cuentan con promociones semanales de hasta 25% o 30% de ahorro según el plan de suscripción al que estén adheridos. Los topes de reintegro varían entre $8.000 y $10.000 semanales.

En el caso de jubilados y pensionados, la empresa mantiene beneficios especiales determinados días de la semana para quienes presenten DNI y cumplan con las condiciones establecidas.

Góndola supermercado COTO

Cómo aprovechar las ofertas

Siempre se recomienda planificar las compras antes de ir al supermercado para aprovechar al máximo las promociones vigentes.

El primer paso consiste en revisar las revistas de ofertas publicadas por Coto. En ellas se detallan descuentos temporales en distintas categorías, incluyendo carnes, frutas y verduras, lácteos, bebidas, congelados, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. Estas promociones suelen renovarse semanalmente y pueden representar una reducción importante del gasto mensual.

Otra recomendación es verificar previamente qué descuentos corresponden al medio de pago disponible. Muchas veces el porcentaje de ahorro más significativo no surge únicamente de la oferta en góndola, sino de la combinación entre una promoción bancaria y un producto con descuento.

También es conveniente prestar atención a los topes de reintegro. Algunas promociones ofrecen porcentajes elevados, pero establecen límites mensuales o semanales. Distribuir las compras entre distintos días puede permitir aprovechar varios beneficios sin superar esos montos máximos.

La inscripción en Comunidad Coto es otro recurso que eligen muchos consumidores para acceder a descuentos exclusivos y promociones especiales. La empresa suele lanzar beneficios adicionales para los integrantes del programa, especialmente en productos seleccionados y campañas de temporada.

Además de los descuentos generales, la cadena mantiene acuerdos con bancos y billeteras virtuales que cambian con frecuencia. Por eso, revisar la sección de promociones antes de hacer una compra importante puede marcar una diferencia significativa en el total del ticket.