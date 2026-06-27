Jordania, otro aliado de EEUU: un país que recortó la brecha de PBI con Argentina, con el turismo como sector clave

A comienzos de siglo, el PBI per cápita argentino representaba casi 5 veces más que el jordano, pero ahora esa cifra se redujo a 3,2. La asistencia monetaria de EEUU es clave en ambas naciones.

El Mundial 2026 , con el nuevo formato de 48 equipos, ya dejó varias sorpresas, lo cual refleja una reducción en la brecha de jerarquía entre selecciones y obliga a la Argentina a afrontar con seriedad el próximo partido con Jordania , más allá de que es el claro candidato. Resta ver cuánta es la diferencia entre ambos combinados en materia futbolística, pero lo que está claro es el recorte en la brecha económica ; mientras el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Argentina era 4,8 veces superior al de Jordania a comienzos de Siglo XXI, ahora esa cifra bajó a 3,2.

Según datos recopilados por el Banco Mundial , en el 2000 el PBI por habitante, en dólares, del país de Medio Oriente era de u$s1.571 , cuando a nivel local era de u$s7.637 . En 2024 (último dato disponible) el crecimiento de la economía jordana alcanzó para distribuir u$s4.618 por persona, lo cual implica un crecimiento de casi el triple. En el país más austral de Sudamérica, el incremento fue de casi el doble, hasta los u$s14.735 por habitante, de acuerdo con los números del INDEC para 2025.

Esto se explica porque el país árabe creció en todos los años de este milenio, con excepción de 2020 , año caracterizado por un declive en casi todas las economías debido a la pandemia de Covid-19. A diferencia, Argentina sufrió contracciones en 2000, 2001, 2002, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 y 2024.

El turismo es un sector fundamental a la hora de explicar el dinamismo de la economía jordana. Los datos del Ministerio de Turismo y Antiguedades del país en cuestión muestran que esta actividad aportó en 2025 un 13,3% a su PBI y explicó el 40% del ingreso de divisas por exportaciones.

El principal atractivo turístico de este territorio es la Puerta de Petra, una ciudad arqueológica, fundada alrededor del 300 a.C, y que supo ser la capital del antiguo reino nabateo, un pueblo nómade árabe. Además de las visitas de sus propios ciudadanos, se destaca el arribo de estadounidenses, que explican el 17% de las visitas entre 2021 y 2025.

EEUU no solo ayuda a Jordania a través del turismo, sino también a través de ayuda monetaria, tal como lo hizo con Argentina desde que Javier Milei es presidente. Un informe del Departamento de Comercio norteamericano señaló que "Estados Unidos es el principal contribuyente de ayuda bilateral a Jordania, con u$s1.650 millones en 2024".

Otra fuente importante de recursos para la economía de este país son las remesas que envían fundamentalmente familiares de jordanos desde otras localidades. Durante la última década, representaron, en promedio, el 11% del PBI.

Desde el gobierno estadounidense destacan que "el principal recurso de Jordania es su mano de obra cualificada y de bajo costo en comparación con sus competidores regionales". "Muchos jordanos han buscado empleos de oficina en los países del Golfo, pero un número creciente permanece en su país trabajando en los sectores de TI, sanidad y servicios. Jordania está explotando sus ricos recursos naturales; la extracción de potasa y fosfato se encuentra entre sus sectores industriales clave y fiables, además de la fabricación de prendas de vestir, productos químicos y farmacéuticos", profundizaron.

Sin embargo, también remarcaron algunos desafíos a superar, como el elevado peso de la deuda sobre su PBI (90,2%), el déficit presupuestario general después de las subvenciones (-u$s2.900 millones) y el alto desempleo (21%).

Jordania es importador neto de alimentos, lo cual favorece al intercambio con Argentina

Jordania no es un socio comercial demasiado relevante para Argentina, aunque el intercambio es superavitario. En 2025 el resultado fue favorable en u$s224 millones.

Casi el 85% de las exportaciones (u$s226 millones) hacia el país de Medio Oriente durante el año pasado se concentraron en aceite de soja y derivados, y maíz. Mientras las primeras exhibieron una caída anual, las segunda tuvieron una mejora.

Asimismo, las importaciones desde Jordania fueron de apenas u$s2 millones en 2025, casi todas concentradas en indumentaria. Un relevamiento de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín (UNSAM) agregó que "de forma esporádica, Argentina importa fosfatos jordanos, utilizados como fertilizantes para sostener su propia productividad agrícola".

"Argentina le exporta 65 dólares por cada dólar que importa desde el país asiático. La lógica de este intercambio responde a condiciones estructurales muy distintas. Jordania enfrenta restricciones severas de agua, limitaciones climáticas y escasa disponibilidad de tierras cultivables, factores que lo convierten en un importador neto de alimentos", detalló la UNSAM.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que Jordania es un comprador relevante de productos que Argentina exporta, como maíz en grano y harina de soja para la alimentación animal. Además, resaltó el potencial en otros productos agroindustriales como cebada, queso mozzarella y merluza.

En la actualidad, las principales fuentes de importación de Jordania son China (19 %), Arabia Saudita (15,2 %), Estados Unidos (7 %), Emiratos Árabes Unidos (4,7 %), Alemania (3,5 %) e India (3,4 %). Esto refleja que la región sudamericana no ha logrado insertarse hasta el momento como un proveedor importante de esta nación.

En resumen, la economía jordana muestra en general peores indicadores que la argentina, tanto en términos de PBI, como de desempleo o intercambio comercial, y se avizoran oportunidades para que incrementen las importaciones de productos agropecuarios y alimentos argentinos. Así y todo, es una economía que se caracteriza por un crecimiento sostenido en las últimas décadas, apuntalado por la asistencia de EEUU y la importancia del turismo y las remesas.