Carne: exportaciones crecieron el 8,4% en 2020 (China representó el 75%)

Sin embargo, los volúmenes récords que exportó la industria frigorífica argentina en los últimos meses no se tradujo en términos de recaudación, “debido a que China empujó hacia abajo el precio promedio pagado en los primeros meses de 2020, y luego éste se estabilizó en un nivel 30% inferior al promedio observado en el último trimestre de 2019”. El precio promedio general bajó 29% anual, hasta quedar ubicado en u$s 2.772 dólares por tonelada. De hecho, según datos del IPCVA, durante los primeros once meses del año pasado se exportó carne vacuna por unos u$s 2.512 millones y, si bien en volumen crecieron, el valor obtenido es de un 9% menos.

De cara a lo que viene, Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, sostuvo a Ámbito: “El sector se proyecta con esperanza, sobre todo el sector industrial. Aunque la faena, más que depender del sector industrial, depende de la producción del sector ganadero. Y en ese sentido, veníamos recalcando en 2028 y 2019 la excesiva faena de hembras que hubo en aquel momento, ya que había problemas de financiamiento y el productor se financiaba con las vacas. Esto va a repercutir en el nacimiento de terneros de este destete que está por producirse. En marzo vamos a saber la cantidad de terneros que hay disponibles, y veremos cuántos terneros más o menos hay. El número no va a ser mayor que el año pasado, va a ser algo menor, y esto de alguna manera pone en juego la cantidad de animales que va a haber para faenar”.

De todas maneras, señaló Schiariti, hay perspectiva de que las exportaciones continúen por un buen sendero: “Las exportaciones van a seguir traccionando, porque China va a seguir comprando carne”. En ese sentido, el titular de CICCRA destacó la importancia de “abrir nuevos mercados en el sudeste asiático, que es donde se va a generar el comercio de carne en los próximos treinta años”.

De cada 10 kilos exportados de carne vacuna, 7,5 se enviaron a China entre enero-noviembre del año pasado. El volumen total exportado al gigante asiático durante los primeros once meses de 2020 resultó un 12,7% superior al de 2019. El segundo destino de las exportaciones fue Chile, hacia donde las ventas crecieron en volumen un 6,3% en el último año. También crecieron los envíos a Israel, tercero entre los principales destinos, y cayeron las ventas hacia Alemania. Estados Unidos, por su parte, cayó al quinto lugar del ranking.

Consumo

Lo que se comercializó en el país representa el 71,1% del total producido. “En diciembre el consumo (aparente) de carne vacuna por habitante se habría ubicado en 49,7 kg/año y quedó 2,3% por debajo del registro de 2019”, señaló la cámara, que remarcó que entre noviembre y diciembre, el precio de la carne vacuna registró una suba de casi 20% en el AMBA, para acumular durante el año un incremento cercano al 75%.