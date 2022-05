Ganadería: destacan plan del Gobierno y señalan necesidad de generar confianza

Otro de los aspectos que se menciona como determinante dentro del Plan Ganadero es el cambio de modalidad en la forma en que se comercializa la carne. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, detalló que se impulsará “un proceso de modernización de la industria frigorífica para alcanzar un troceo de 32 kilogramos por pieza para que a fin de año este concluido en toda Argentina”. Esto no sólo implicaría dejar atrás la “media res”, sino que además la industria frigorífica debería adecuar sus instalaciones para realizar esta tarea.

Por el costo que eso implica no todos están dispuestos a hacerlo y menos aún en los plazos establecidos, ya que a priori las provincias no estarían obligadas a sumarse a esta modalidad entonces se podría generar una fuerte disparidad a la hora de competir entre quienes deciden hacerlo y quienes no. Casi todos los actores de la cadena de la carne están de acuerdo en dejar atrás la media res, pero en la industria consideran que el cambio debe ser paulatino y no obligatorio para que no se generen asimetrías.

En definitiva, el Plan Ganadero se trabajará en conjunto con las provincias ganaderas, cuyos funcionarios del área se reunieron esta semana en el Ministerio de Agricultura. Daniel Costamagna, Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe aseguró en diálogo con Ámbito que “el plan anunciado a nivel nacional va en sintonía con el que ya tiene en marcha la nuestra provincia, con una inversión fuerte en subsidio de tasa para créditos que ofrecen tanto el Banco Nación como el Banco de Santa Fe para el el financiamiento de módulos productivos, organización de productores, honorarios de profesionales y todo tipo de instalaciones de manejo e inclusive en la compra de toros para la incorporación de genética. Es un proceso lento pero esta dando resultados”.

En la misma línea, Sergio Busso, Ministro de Ganadería y Agricultura de la Provincia de Córdoba, confirmó a Ámbito que “todos compartimos que una política de estado en la que participe la Nación y las provincias es lo más adecuado, sin embargo el principal estímulo que hay que pensar es el de eliminar las retenciones o avanzar hacia una reducción gradual. Eso sería un gran incentivo y está dentro de lo que hay que hacer para generar confianza, porque si bien hace falta un plan ganadero nacional, es importante generar confianza”.

Puertas adentro son muchos los que opinan que al sector hay que quitarle los pies de encima. Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne, aseguró que “el sector necesita que no lo amenacen, que lo dejen libre. En 2015 la producción era de 2,7 millones de toneladas y se exportaban 180 mil toneladas. Cuatro años después, se produjeron 3,2 millones de toneladas y se exportaron 900 mil, por lo tanto no hace falta nada raro, el sector crece sólo si no le ponen trabas”.