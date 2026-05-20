Las exportaciones de carne vacuna saltaron casi 54% y superaron los u$s1.000 millones en el arranque de 2026

Impulsadas por precios internacionales récord y una fuerte demanda desde Estados Unidos y China, las ventas externas de carne bovina crecieron más de 17% en volumen durante el primer trimestre del año. El sector apuesta a sostener el dinamismo exportador en el segundo semestre.

Los datos oficiales también mostraron una fuerte aceleración de las exportaciones durante marzo.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna tuvieron un fuerte salto durante el primer trimestre de 2026 y consolidaron uno de los mejores comienzos de año de los últimos tiempos para el sector cárnico.

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Según datos elaborados por la Coordinación de Análisis Pecuario de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, en base a información del SENASA e INDEC, las ventas externas crecieron 53,95% en valor entre enero y marzo y alcanzaron los u$s1.028 millones.

El crecimiento también se reflejó en el volumen exportado. Durante el período, los embarques aumentaron 17,08% y totalizaron 199.658 toneladas equivalentes res con hueso.

Uno de los factores centrales detrás del s alto exportador fue la fuerte mejora de precios internacionales. El valor promedio de exportación de la tonelada equivalente res con hueso avanzó 31,48% y alcanzó los u$s5.149.

El desempeño estuvo acompañado además por un fuerte incremento de los envíos hacia Estados Unidos, que superaron las 20.000 toneladas durante el trimestre tras los acuerdos comerciales firmados entre ambos países a comienzos de año.

China continuó liderando como principal destino para la carne argentina, seguida por Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y Chile.

Marzo aceleró el crecimiento

Los datos oficiales también mostraron una fuerte aceleración de las exportaciones durante marzo. En términos mensuales, los embarques registraron una recuperación del 28,2%, mientras que en la comparación interanual el crecimiento alcanzó el 45,3%.

El repunte respondió en parte al inicio anticipado de la fase expansiva del ciclo exportador de carne vacuna, que habitualmente comienza a intensificarse desde abril.

A eso se sumó una baja base de comparación, ya que marzo de 2025 había registrado niveles de exportación considerablemente más bajos que los observados en años anteriores.

Según el informe, el crecimiento de marzo estuvo fuertemente concentrado en China y Estados Unidos, mercados que explicaron cerca del 79% del aumento mensual de las exportaciones y más del 77% de la mejora interanual.

carne vacas campo Según el informe, el crecimiento de marzo estuvo fuertemente concentrado en China y Estados Unidos

China sostiene la demanda: qué pasará con los cupos

El buen momento exportador argentino también se apoya en el escenario favorable dentro del mercado chino. Durante la feria internacional SIAL Shanghái, autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Comercio de China, donde recibieron una señal considerada clave por el sector exportador.

Según explicó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA, las autoridades chinas confirmaron que mantendrán sin cambios el actual esquema de cupos de importación de carne vacuna durante los próximos tres años. La decisión fue interpretada como una noticia positiva para la Argentina, ya que evita una eventual ampliación de cuotas para Brasil y Australia, los principales competidores en el mercado chino.

Actualmente, Argentina cuenta con una asignación cercana a 700.000 toneladas res con hueso dentro del esquema de salvaguardas implementado por China y hasta ahora utilizó alrededor del 35% de ese cupo.

En paralelo, Brasil ya habría consumido cerca de la mitad de su cuota anual, lo que alimenta expectativas de una mayor demanda china hacia fines de año. En el sector creen que, si Brasil agota rápidamente sus permisos de exportación, podrían generarse faltantes de carne antes del Año Nuevo Lunar chino, uno de los períodos de mayor consumo del país asiático.

Ese escenario podría sostener precios internacionales históricamente elevados y beneficiar especialmente a exportadores argentinos. Actualmente, los valores de exportación hacia China rondan los u$s6.300 por tonelada para vaca en seis cortes y cerca de u$s7.500 para productos como garrón y brazuelo.

Pese al fuerte crecimiento registrado en el arranque del año, el mercado continúa atento a posibles cambios comerciales internacionales.

Un informe de ROSGAN advirtió recientemente que Estados Unidos y China analizan modificaciones regulatorias que podrían alterar las condiciones del comercio global de carne vacuna.

Sin embargo, por el momento, el sector exportador argentino mantiene expectativas positivas para el segundo semestre gracias al sostenimiento de precios elevados, la demanda asiática y el crecimiento de los embarques hacia Estados Unidos.