Carne: Gobierno busca ampliar acuerdo por precios en 2021

Durante las últimas semanas, justamente, el precio de la carne presentó subas considerables y empujó el índice de inflación. De hecho, según un informe del CEPA en base a datos relevados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), durante noviembre los valores subieron en promedio un 7,7%, acelerándose luego de seis meses en los cuales el consumo se retrajo. La tendencia se mantuvo en las últimas semanas: un relevamiento de la consultora LCG revela que durante la cuarta semana de diciembre los cortes en promedio aumentaron 4,6% y que acumularon una suba del 12,5% en las últimas cuatro semanas.

Es en ese marco es que se busca implementar durante el próximo año un programa con precios populares para más de diez cortes de carne vacuna, que podrán conseguirse en distintas bocas de expendio a lo largo de todo el país. Según publicó este diario semanas atrás, la concreción de este plan, atado al normal abastecimiento de carne vacuna en el mercado interno, sería la señal que espera el Gobierno para avanzar con el recorte a las retenciones a las carnes. Sería una baja en de entre 3 y 4 puntos (actualmente es del 9%).

A mediados de noviembre, cuando los frigoríficos exportadores anunciaron inversiones por u$s 187 millones ante la presencia de funcionarios nacionales, se puso en marcha un plan que prevé incrementar las exportaciones de carne en un 40%, desde las 900.000 toneladas actuales, hasta las 1,25 millones de toneladas en tres años. Además, el ingreso de divisas crecería un 80% pasando de u$s2.900 millones a u$s5.250 millones, en el mismo período.

Precios máximos

Al hacer referencia a la salida gradual del programa Precios Máximos, Kulfas sostuvo: “Hemos retirado del esquema unos 100.000 productos que no son centrales en la canasta básica”. El plan, que se puso en marcha en marzo con la llegada de la pandemia y que el 30 de octubre fue extendido hasta el 31 de enero, es rechazado por las empresas de industria alimenticia. Aducen que los costos crecieron por encima de los ajustes que se realizaron durante el año. En ese sentido, días atrás desde el sector señalaron a Ámbito que ante la salida del programa no se producirá un fuerte incremento: “Si liberan los precios, no va a haber un desbande porque el mercado no tira”.