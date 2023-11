El resto de las promesas electorales deberá esperar para más adelante. Puesto en un idioma claro, el ajuste fiscal deberá reemplazar al resto de las reformas que aún no pueden ser abordadas. No habrá dolarización (aunque se sostiene la promesa). No habrá unificación cambiaria, ni desarme del cepo. Tampoco habrá recorte de la inflación y no es probable una baja de impuestos. En rigor, tal como lo anticipó el líder de La Libertad Avanza, podría tener lugar lo contrario: un reacomodamiento del dólar, una actualización en tarifas (recorte en subsidios), combustibles y hasta un salto en el precio de otros bienes y servicios. La inflación a velocidad crucero. El shock de Milei apunta a lograr equilibrio financiero (resultado primario + intereses de la deuda) de las cuentas públicas.