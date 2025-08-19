El gasto en servicios públicos de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en agosto se estimó en $181.194, lo que representó una baja del 2,7% respecto de julio. La reducción se explicó por la caída del consumo tras el invierno, que compensó el incremento en las tarifas.
Cayó el gasto en servicios públicos en el AMBA pese a la suba de tarifas
Investigadores le atribuyen la baja a la caída del consumo. El porcentaje se ubicó en línea con la inflación.
Sin embargo, el nivel actual fue un 35% superior al de agosto de 2024, un porcentaje que se ubicó en línea con la inflación proyectada.
El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios, con participación de la Facultad de Economía de la UBA y el Conicet.
La canasta analizada incluye energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, y refleja el costo promedio para un hogar representativo de la región. Para electricidad y gas, se tomó como referencia un usuario N1 (altos ingresos) con consumo estacional medio.
Desglose de gastos en agosto
Para un usuario N1 sin subsidios, el gasto mensual se distribuyó de la siguiente manera:
-
Electricidad: $40.900
Gas natural: $43.105
Transporte: $73.019
Agua potable: $31.170
En gas, el cargo fijo aumentó 2,2% y el variable 1,5%, pero la factura real solo subió 1,8% por la reducción del consumo.
En electricidad, el cargo fijo creció 2,1% y el variable 1,7%, aunque la menor demanda limitó el alza a 0,9% en la factura final.
En agua, se aplicó un ajuste tarifario con una actualización proporcional al número de días del mes.
En colectivos, el costo promedio ponderado del boleto se incrementó 4,6% en agosto: las líneas de la Ciudad subieron IPC+2% y las interjurisdiccionales un 6%.
Comparaciones anuales y acumuladas
Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, la canasta de servicios del AMBA registró un incremento del 578%, mientras que el IPC general lo hizo en 158%.
En lo que va de 2025, el gasto en servicios subió 34%, contra una inflación acumulada del 19%.
Al comparar agosto 2025 con agosto 2024, el costo total trepó 35%, en línea con el IPC estimado del 33% para el período.
En la comparación interanual, el rubro transporte encabezó la suba con un 56%, seguido por agua (27%), gas natural (23%) y electricidad (22%).
Subsidios y cobertura de costos
En promedio, los hogares del AMBA cubren el 50% de los costos de los servicios mediante tarifas, mientras que el otro 50% corresponde a subsidios estatales. Esta proporción se mantuvo estable durante el invierno.
Los subsidios reales acumulados a agosto de 2025 para energía, agua y transporte mostraron una caída del 57% interanual. En particular, los subsidios energéticos —que representaron el 67% del total— se redujeron 63% en términos reales. En el caso del transporte, la baja fue del 29%.
En electricidad, la cobertura de costos para usuarios N1 llegó al 81%, para N2 al 26% y para N3 al 39%. En gas natural, la cobertura fue del 68% para N1, del 18% para N2 y del 22% para N3. El segmento N1 había alcanzado el 100% de cobertura en mayo, pero lo perdió en los meses posteriores.
Impacto en los ingresos familiares
En agosto de 2025, la canasta de servicios del AMBA representó el 12,6% del salario promedio registrado, estimado en $1.493.920. El transporte constituyó el 39% de ese gasto total.
En relación con el RIPTE, el peso de las facturas energéticas se distribuyó de la siguiente manera: 4,7% para N1, 2,8% para N2 y 3,3% para N3.
Si se mide sobre el ingreso mínimo estimado de cada segmento, la factura promedio de luz y gas representó el 1,7% para N1, el 6,5% para N2 y el 4,2% para N3.
