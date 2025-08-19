Cayó el gasto en servicios públicos en el AMBA pese a la suba de tarifas

Investigadores le atribuyen la baja a la caída del consumo. El porcentaje se ubicó en línea con la inflación.

El gasto en servicios como luz y gas disminuyó en el último mes.

El gasto en servicios públicos de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en agosto se estimó en $181.194 , lo que representó una baja del 2,7% respecto de julio. La reducción se explicó por la caída del consumo tras el invierno , que compensó el incremento en las tarifas .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, el nivel actual fue un 35% superior al de agosto de 2024 , un porcentaje que se ubicó en línea con la inflación proyectada.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios , con participación de la Facultad de Economía de la UBA y el Conicet .

La canasta analizada incluye energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público , y refleja el costo promedio para un hogar representativo de la región. Para electricidad y gas, se tomó como referencia un usuario N1 (altos ingresos) con consumo estacional medio.

Para un usuario N1 sin subsidios, el gasto mensual se distribuyó de la siguiente manera:

Electricidad: $40.900

Gas natural: $43.105

Transporte: $73.019

Agua potable: $31.170

En gas, el cargo fijo aumentó 2,2% y el variable 1,5%, pero la factura real solo subió 1,8% por la reducción del consumo.

Aguas-de-Formosa-informo-cortes-en-el-servicio-de-agua-potable-horarios-y-zonas-afectadas El agua también está entre los servicios que disminuyeron sus gastos. Archivo

En electricidad, el cargo fijo creció 2,1% y el variable 1,7%, aunque la menor demanda limitó el alza a 0,9% en la factura final.

En agua, se aplicó un ajuste tarifario con una actualización proporcional al número de días del mes.

En colectivos, el costo promedio ponderado del boleto se incrementó 4,6% en agosto: las líneas de la Ciudad subieron IPC+2% y las interjurisdiccionales un 6%.

Comparaciones anuales y acumuladas

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, la canasta de servicios del AMBA registró un incremento del 578%, mientras que el IPC general lo hizo en 158%.

En lo que va de 2025, el gasto en servicios subió 34%, contra una inflación acumulada del 19%.

Al comparar agosto 2025 con agosto 2024, el costo total trepó 35%, en línea con el IPC estimado del 33% para el período.

En la comparación interanual, el rubro transporte encabezó la suba con un 56%, seguido por agua (27%), gas natural (23%) y electricidad (22%).

Subsidios y cobertura de costos

En promedio, los hogares del AMBA cubren el 50% de los costos de los servicios mediante tarifas, mientras que el otro 50% corresponde a subsidios estatales. Esta proporción se mantuvo estable durante el invierno.

Los subsidios reales acumulados a agosto de 2025 para energía, agua y transporte mostraron una caída del 57% interanual. En particular, los subsidios energéticos —que representaron el 67% del total— se redujeron 63% en términos reales. En el caso del transporte, la baja fue del 29%.

En electricidad, la cobertura de costos para usuarios N1 llegó al 81%, para N2 al 26% y para N3 al 39%. En gas natural, la cobertura fue del 68% para N1, del 18% para N2 y del 22% para N3. El segmento N1 había alcanzado el 100% de cobertura en mayo, pero lo perdió en los meses posteriores.

Impacto en los ingresos familiares

En agosto de 2025, la canasta de servicios del AMBA representó el 12,6% del salario promedio registrado, estimado en $1.493.920. El transporte constituyó el 39% de ese gasto total.

En relación con el RIPTE, el peso de las facturas energéticas se distribuyó de la siguiente manera: 4,7% para N1, 2,8% para N2 y 3,3% para N3.

Si se mide sobre el ingreso mínimo estimado de cada segmento, la factura promedio de luz y gas representó el 1,7% para N1, el 6,5% para N2 y el 4,2% para N3.