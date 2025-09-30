Aumenta la luz en la provincia de Buenos Aires: oficializaron subas de 1,5% en la tarifa de energía eléctrica

El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó, mediante la Resolución 978/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, un incremento que combina la actualización de precios mayoristas definida por Nación y un ajuste en el valor agregado de distribución. El impacto promedio será del 1,5% en las facturas residenciales que los usuarios recibirán entre octubre y noviembre.

La Provincia aplicará desde octubre un aumento del 1,5% en las tarifas de electricidad.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un incremento del orden del 1,5% para el servicio de electricidad que regirá a partir del 1° de octubre y que alcanzará a los usuarios de todas las distribuidoras provinciales y municipales.

De acuerdo con la Resolución 978/2025 , publicada en el Boletín Oficial del distrito, el ajuste contempla la traslación a las facturas de los precios mayoristas de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el período septiembre-octubre.

Este incremento incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de septiembre y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD), el impacto en factura final será en promedio del 1,5% en la factura final para los usuarios residenciales.

Por ejemplo, un usuario residencial del nivel N1 (ingresos altos) con consumo medio pasará de abonar $40.900 mensuales a $41.500. En tanto, un usuario del nivel N2 (ingresos bajos) que pagaba $26.100 ahora pagará $26.500.

Aplicación inmediata

El Ministerio de Infraestructura precisó que el ajuste comenzará a trasladarse de manera inmediata en los cuadros tarifarios y se verá reflejado en los consumos de septiembre y octubre, lo que impactará en las facturas que llegarán a los usuarios entre octubre y noviembre.

La resolución alcanza a las cuatro distribuidoras provinciales -Edelap, Edea, Eden y Edes- y a las cooperativas eléctricas del interior, que deberán aplicar los nuevos valores establecidos en los anexos de la norma aprobada.

Marco regulatorio y transición

En los considerandos, la cartera de Infraestructura recordó que el marco regulatorio eléctrico bonaerense obliga a reflejar en las tarifas tanto las variaciones de los precios mayoristas de la energía y el transporte fijados a nivel nacional, como la actualización de los costos propios de distribución.

La medida se enmarca en la etapa de transición tarifaria que rige en la Provincia hasta la implementación de la próxima revisión integral, y se suma a la reducción de bonificaciones dispuesta por Nación para los usuarios de ingresos bajos y medios.