Tarifas: la canasta de servicios públicos bajó 7,7% en septiembre ante un menor consumo de luz y gas

Una familia necesitó $173.625 para cubrir los servicios básicos, aunque el costo fue un 7,7% menos que en agosto.

La canasta de servicios públicos en el AMBA se ubicó en $173.625 mensuales para un hogar tipo sin subsidios en septiembre, lo que significó una caída del 7,7% frente a agosto , según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) . Pese a la baja estacional, el gasto es 26% mayor al de un año atrás y acumula un alza de 526% desde diciembre de 2023 .

El retroceso mensual se explica por la baja en la demanda de gas y electricidad tras el invierno , lo que compensó las subas en los cuadros tarifarios. “El efecto en las cantidades más que compensa el impacto de los incrementos” , detalló el informe.

Agua: la tarifa se incrementó, pero el impacto fue moderado porque septiembre tuvo un día menos que agosto.

Transporte: el boleto en CABA se ajustó 3,9% , mientras que las líneas interjurisdiccionales no tuvieron variación. En promedio, el gasto en colectivos creció 2,3% .

Energía eléctrica: subió 3% el cargo fijo y 1,5% el variable , mientras que la demanda se redujo 17,6%.

El informe del IIEP señala que la canasta de servicios públicos del AMBA, desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, acumula una suba del 526% , mientras que la inflación avanzó 164% en el mismo período. En lo que va de 2025, la canasta registra un aumento del 24%, superando la inflación acumulada del 21%.

Durante septiembre un hogar debió abonar una factura de gas de $34.765 promedio, un 19,3% menos que el mes pasado; mientras que luz les costó $33.703, un 17,6% menos que en agosto; en transporte gastaron $74.692 promedio, un 2,3% más que el mes previo; y de agua unos $30.466, lo que representó una baja de 2,3%.

Subsidios y salarios

El informe remarcó que, en promedio, los hogares del AMBA cubren el 50% de los costos de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el resto vía subsidios. Estos aportes se redujeron 54% en términos reales en lo que va de 2025.

En términos de ingresos, la canasta de servicios públicos equivale al 11,1% del salario promedio registrado de septiembre. Dicho de otro modo, un salario permite cubrir nueve canastas de servicios, frente a las 7,8 de un año atrás.