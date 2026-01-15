Celulares con aranceles 0: cuánto costarán ahora en Argentina los iPhone y smartphones de alta gama

La medida apunta a reducir valores hasta un 30%, formalizar las importaciones y fomentar más competencia entre marcas que hoy ingresan desde el exterior.

Desde este jueves, los celulares importados que ingresan a Argentina dejan de pagar aranceles aduaneros . La medida, que completa el esquema iniciado en 2025 con una reducción gradual del impuesto , promete impactar de lleno en los precios finales que pagan los consumidores.

Modelos que no se fabrican ni se ensamblan en el país, como los iPhone y varios smartphones de alta gama, ya no estarán alcanzados por este gravamen, lo que abre la puerta a una reducción de casi el 30% en sus valores y a una mayor competencia entre marcas y canales oficiales.

Durante años, Argentina era una de las naciones más caras de la región para comprar teléfonos, al punto de impulsar viajes a Chile o Brasil . Con la eliminación total, el Gobierno apunta a achicar esa brecha y formalizar importaciones que antes llegaban por vías alternativas.

De acuerdo con lo que publicó el Ministro de Economía , Luis Caputo , en su cuenta de X (ex Twitter), se trata del último paso del decreto 333, publicado en mayo de 2025, que primero redujo el impuesto del 16% al 8% y estableció su desaparición total para este año.

El cambio beneficia principalmente a los teléfonos que no se producen en la Argentina, como los iPhone de Apple y determinados modelos de alta gama de marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi o Google .

Importante Desde mañana, los aranceles para la importación de celulares se reducen a cero. Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos. Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de…

El objetivo es facilitar las importaciones, ampliar la oferta y forzar una mayor competencia. Según estimaciones del Gobierno y de los distribuidores, la quita del arancel podría traducirse en una reducción promedio cercana al 30% en el precio final, aunque el impacto no será inmediato.

Y, esto se debe al stock. Muchos comercios aún tienen equipos ingresados pagando el arancel previo, por lo que los precios más bajos se verán de manera gradual, a medida que se liquide esa mercadería o reciban nuevas partidas. En el sector estiman que la verdadera baja comenzará a sentirse entre febrero y marzo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque el gravamen ahora es cero, los celulares importados siguen pagando un 9,5% de impuestos internos, mientras que los equipos ensamblados en Tierra del Fuego continúan exentos.

Cuánto van a salir los celulares en Argentina

La pregunta central para los consumidores es cuánto bajarán los precios y si seguirá valiendo la pena viajar al exterior para comprar uno. La respuesta depende del modelo, la marca y el canal de venta, pero los números ya empiezan a marcar una diferencia.

iPhone

Antes de la eliminación del arancel, la brecha con países como Chile era muy marcada. Ahora, el iPhone 17 Pro Max, el último modelo lanzado por Apple, se consigue en MacStation a $2.999.990, con una capacidad de 256 GB. Y, sin impuestos nacionales, el teléfono pasaría a costar $2.281.361.

Si bien seguirá siendo más caro que en el país limítrofe, por IVA y costos logísticos, la diferencia dejaría de ser del doble para pasar a una diferencia entre el 20 y 25%.

iphone pro

Sobre el iPhone 16 Pro Max (256 GB) que vale $3.199.990 y se puede pagar en 12 cuotas sin interés en la misma tienda, valdrá alrededor de $2.399.999 con la quita del impuesto.

Smartphones de alta gama

En el resto del segmento premium, el impacto será diferente. Samsung, por ejemplo, ya cuenta con producción en Tierra del Fuego, lo que le permitía evitar parte de la carga impositiva incluso antes de esta medida. Por eso, la baja en sus modelos de alta gama podría ser menos pronunciada que en el caso de Apple.

Sin embargo, la llegada de importados sin arancel ejercerá presión sobre los precios locales. Así, equipos como el Galaxy S25 Ultra o los teléfonos premium de Motorola deberán competir con mayor intensidad para no perder mercado.

El primero de estos, cuesta $3.399.999 en la tienda oficial, y con la eliminación del arancel podría alcanzar los $2.809.916,53.

Además, se espera el ingreso de marcas y modelos que hasta ahora ingresaban de forma limitada o informal, como algunos Xiaomi o Google Pixel.