El Pentágono confirmó que un submarino de EEUU hundió el buque iraní frente a Sri Lanka: hay 148 desaparecidos

Un ataque con torpedo en el océano Índico dejó decenas de víctimas y activó un amplio operativo de rescate internacional en aguas cercanas a Galle.

El secretario de Defensa de Estados Unidos informó que el buque fue hundido por un torpedo lanzado desde un submarino.

Un submarino de Estados Unidos hundió la fragata iraní IRIS Dena frente a la costa sur de Sri Lanka y dejó al menos 148 personas desaparecidas . El ataque fue confirmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth , mientras continúan las tareas de rescate en el océano Índico tras la señal de socorro emitida por la nave.

El episodio ocurrió el 4 de marzo de 2026, a unos 74 kilómetros del puerto de Galle , cuando el buque integraba el regreso hacia Irán tras participar en maniobras navales en la India. Según informó el Pentágono, la nave fue alcanzada por un torpedo disparado desde un submarino estadounidense en aguas internacionales, en el marco de la escalada bélica que involucra a Washington, Israel y Teherán.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales", declaró Hegseth desde el Pentágono. "En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa".

Las autoridades de Sri Lanka activaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate tras recibir la llamada de emergencia en la madrugada. En menos de una hora, una embarcación llegó al lugar, aunque el buque ya se había hundido por completo.

La nave fue alcanzada a unos 74 kilómetros del puerto de Galle, en aguas internacionales.

La Armada esrilanquesa logró rescatar a 32 tripulantes , quienes fueron trasladados al hospital principal del sur del país, en Galle. El ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, confirmó ante el Parlamento que 180 personas viajaban a bordo al momento del ataque.

fragata iraní IRIS Dena

El portavoz naval, comandante Buddhika Sampath, explicó que los equipos desplegados encontraron restos y una extensa mancha de combustible en la superficie. “Tenemos la esperanza de poder rescatar a más personas y continuaremos (las operaciones) hasta que estemos seguros”, afirmó. También indicó que "encontraron algunos cadáveres en la zona donde se hundió el barco", aunque sin precisar cifras.

El viceministro de Relaciones Exteriores señaló que al menos 80 personas murieron en el ataque, mientras que decenas continúan desaparecidas en una zona de aguas profundas y corrientes intensas.

Qué era la IRIS Dena y qué hacía en la región

La IRIS Dena 75 formaba parte de la Flota del Sur de la Marina de la República Islámica de Irán. Identificada como una fragata de la clase Moudge (aunque en persa se la define como “navshekan”, equivalente a destructor), desplazaba entre 1.300 y 1.500 toneladas y medía 94 metros de eslora.

Contaba con sistema de lanzamiento vertical de misiles, misiles antibuque Qader, armamento antiaéreo, lanzadores de torpedos y un radar con cobertura de 360 grados. Además, había participado recientemente en el ejercicio naval multilateral MILAN 2026, organizado por la India en la Bahía de Bengala, tras intervenir en una revista naval en Visakhapatnam.

fragata iraní IRIS Dena

El hundimiento se produce días después del estallido del conflicto en Medio Oriente, tras ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. En el Parlamento de Sri Lanka, un legislador opositor preguntó si la nave había sido bombardeada como parte de esa ofensiva, aunque el Gobierno local no respondió en ese momento.

Sri Lanka reiteró su postura de neutralidad y su llamado al diálogo, mientras la tensión regional escala y el océano Índico se convierte en un nuevo escenario directo del enfrentamiento entre Washington y Teherán.