Aranceles: Donald Trump enfrenta más de 2.000 demandas tras el revés en la Corte Suprema de EEUU

La anulación de los aranceles globales por parte de la Corte Suprema desató una ola de más de 2.000 demandas contra el gobierno de EEUU. Grandes compañías reclaman la devolución de miles de millones de dólares mientras crece la incertidumbre sobre cómo y cuándo se realizarán los reembolsos.

Donald Trump enfrenta un revés judicial tras decisión de la Corte de su país por los aranceles.

La derrota judicial de Donald Trump en la Corte Suprema por la imposición de aranceles globales abrió un nuevo frente legal para el gobierno estadounidense: más de 2.000 demandas ya fueron presentadas por empresas que buscan recuperar lo pagado en gravámenes en los últimos meses.

Según un relevamiento de Bloomberg , en los días posteriores al fallo del 20 de febrero más de 100 compañías iniciaron nuevas acciones judiciales, elevando el total de litigios vinculados a los aranceles anulados por el máximo tribunal.

Entre las firmas que se sumaron a la ola de reclamos figuran gigantes como FedEx , Dyson , Dollar General , Bausch & Lomb , así como filiales de L’Oreal , On Holding y Skechers . Las empresas buscan recuperar parte de los más de u$s170.000 millones recaudados por el gobierno en concepto de aranceles durante los últimos diez meses.

La Corte Suprema declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impulsados por Trump, pero evitó pronunciarse sobre el mecanismo de devolución de los fondos ya cobrados. Esa definición quedó en manos del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos , con sede en Nueva York.

El propio Trump deslizó que el proceso podría dilatarse. “Supongo que tendrá que litigarse”, afirmó tras el fallo, sugiriendo que la disputa podría extenderse durante años.

El Departamento de Justicia debe ahora definir los próximos pasos en el litigio original, lo que podría dar señales sobre la disposición del gobierno a acelerar —o demorar— los reembolsos.

Grandes empresas se suman a la ofensiva judicial

La entrada de compañías de gran porte le dio mayor peso político y financiero al proceso. En un comunicado, FedEx confirmó que inició acciones legales para “proteger los derechos de la compañía como importador registrado” y adelantó que, en caso de recibir reembolsos, trasladará esos fondos a clientes y remitentes que absorbieron los costos.

Si bien muchas grandes corporaciones pudieron reorganizar sus cadenas de suministro o absorber parte del impacto de los aranceles, las pequeñas y medianas empresas enfrentaron mayores dificultades, lo que explica la alta participación de compañías de menor tamaño entre los demandantes.

Especialistas en comercio internacional señalaron que la participación de gigantes como FedEx reduce el “temor a represalias” y podría incentivar a más importadores a sumarse a las demandas.

Un proceso largo y complejo

El Tribunal de Comercio tiene experiencia en gestionar procesos masivos de devolución, aunque nunca de esta magnitud. Un antecedente fue el fallo de 1998 que anuló el impuesto de mantenimiento portuario sobre exportaciones, que dio lugar a miles de reclamos.

Sin embargo, analistas advierten que no se trata de un proceso rápido. “No es dinero con el que se pueda contar en el corto plazo”, señaló Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, según consignó Bloomberg.

Además, la disputa podría abrir nuevos frentes judiciales, incluyendo litigios entre importadores y minoristas por la distribución de los costos trasladados a precios.

Mientras tanto, los consumidores no pueden solicitar devoluciones directas a las autoridades aduaneras, aun cuando hayan afrontado aumentos derivados de los aranceles. Legisladores demócratas ya pidieron que el gobierno evalúe mecanismos para enviar reembolsos directamente a los hogares.