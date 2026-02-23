Wall Street cae en el premarket en medio de la incertidumbre por los nuevos aranceles de Donald Trump + Seguir en









La novedad comercial también impactó de manera negativa sobre el mercado europeo. Aún resta conocerse como se implementarán los nuevos aranceles, lo que suma incertidumbre a los operadores del mercado.

Los nuevos aranceles tendrán una vigencia de solo 150 días antes de que el Congreso deba prorrogarla. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este lunes luego de que la confusión sobre la política comercial estadounidense reavivara la tendencia de "vender Estados Unidos", producto de que que el presidente norteamericano, Donald Trump, impusiera un nuevo arancel del 15% tras la sentencia de la Corte Suprema en contra de sus gravámenes globales.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,42%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,25% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Domino's Pizza (+1,3%), Corning (+1,3%) y Eli Lilly (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en International Pape (-0,10%), Packaging (-0,09%) y Applovin Corp (-%).

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,08%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,41% y el CAC francés sube 0,09%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,15%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 2,35%, mientras que el Kospi surcoreano avanzó 0,65%.

Wall Street Es la primera jornada desde el nuevo anuncio de aranceles que realizó Trump. Robb Miller Volvió la incertidumbre arancelaria El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el viernes los aranceles de emergencia impuestos por Trump, lo que llevó al presidente a anunciar rápidamente una nueva tasa del 10% para el resto del mundo, para luego aumentarla al 15% el sábado, amparandose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esa normativa también tiene una vigencia de solo 150 días antes de que el Congreso deba prorrogarla, algo que los legisladores republicanos probablemente se mostrarán reacios a hacer debido a la impopularidad de los aranceles en las encuestas, un factor clave, ya que eso ocurriría en agosto y las elecciones de medio término son en noviembre. Los funcionarios de la Casa Blanca han declarado que los tipos arancelarios efectivos no cambiarán mucho y que los acuerdos comerciales ya firmados se mantendrán. Sin embargo, no está claro cómo funcionará eso, dado que dichos acuerdos se firmaron bajo aranceles que ya no existen.

