China activa medidas antidumping contra Japón y frena la importación de un insumo clave para chips + Agregar ámbito en









Pekín impuso recargos arancelarios de entre 80,8% y 99,2% a un insumo clave para la producción de microchips, escalando el conflicto económico con Tokio tras las recientes discrepancias en materia de defensa geopolítica.

China impone aranceles: El país asiático aplicó tarifas antidumping a un producto clave para semiconductores de origen japonés.

China escaló el conflicto comercial con Japón al activar este martes tarifas antidumping a las importaciones de diclorosilano de origen japonés. La medida impacta de lleno en la cadena de suministros tecnológicos, al tratarse de un compuesto químico fundamental para la fabricación de microchips y semiconductores.

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A partir de este martes, los importadores deberán constituir depósitos en efectivo ante las aduanas chinas con alícuotas que oscilan entre el 80,8% y el 99,2%, según el margen de dumping asignado a cada firma, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Comercio de China.

El detalle Las sanciones comerciales aplicadas por China se producen tras la investigación por competencia desleal iniciada el 7 de enero sobre el diclorosilano importado desde Japón. La pesquisa oficial determinó la existencia de prácticas perjudiciales para la producción local del insumo.

Las sanciones son una respuesta a prácticas de dumping y se suman a tensiones diplomáticas previas con Japón. Asimismo, las pesquisas revelaron que las importaciones de ese químico habían "dado lugar a prácticas de dumping que causaron un perjuicio significativo a la industria" china, señaló el ministerio.

La cartera comercial aclaró que las aranceles son de carácter provisional y que la investigación por dumping continúa abierta.

El diclorosilano El alcance de las sanciones cobra relevancia dado el peso dominante de Japón en el suministro global del compuesto. El diclorosilano es un eslabón crítico en la fabricación de semiconductores, utilizado para generar capas aislantes de nitruro de silicio dentro de los procesos de integración a microescala. Impacto tecnológico: El diclorosilano es fundamental para la fabricación de microchips, afectando la cadena de suministro global. ChatGPT IA Las sanciones responden al conflicto diplomático desatado en noviembre de 2025, cuando China inició represalias contra Tokio tras sugerir la primera ministra Sanae Takaichi una posible intervención militar japonesa en defensa de Taiwán. Cabe subrayar que China reclama la isla de gobierno democrático como parte de su territorio y reitera que no descarta el uso de la fuerza para lograr su control.

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