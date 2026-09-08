Show minero en Salta: el perforador de €2 millones que llega a 4.800 metros y todos querían probar

La empresa salteña Wichi Toledo presentó la Bauer RB-T100, una plataforma capaz de perforar casi 5.000 metros de profundidad y única de estas características disponible en América.

La RB-T100 llegó a Argentina Mining para mostrar hasta dónde podía perforar, pero durante tres días mostró además cuánto puede llamar la atención una máquina cuando la tecnología minera sale del yacimiento y se instala en plena feria.

No fue una conferencia ni un panel lo que concentró todas las miradas. Durante tres días, una enorme máquina de perforación se convirtió en una de las grandes protagonistas de Argentina Mining Norte 2026 , la exposición minera que reunió a más de 12.200 personas en Salta . La protagonista fue la Bauer RB-T100 , una plataforma valuada en alrededor de €2 millones , que la empresa salteña Wichi Toledo presentó oficialmente durante el encuentro.

La máquina, ubicada en el stand S6, despertó una curiosidad difícil de pasar por alto. Miles de visitantes se acercaron para observar cómo funcionaba durante las demostraciones, mientras muchos sacaban fotos y filmaban con sus celulares. La escena se repitió durante las tres jornadas: visitantes que querían conocer el equipo, profesionales que preguntaban por sus prestaciones y hasta familias y chicos que se animaban a subir a la enorme plataforma para verla de cerca.

Estudiantes, geólogos, ingenieros, especialistas en minería y visitantes sin experiencia previa con este tipo de maquinaria compartieron el mismo interés. Hubo selfies, fotografías, preguntas a los asesores de Wichi Toledo y explicaciones técnicas sobre las posibilidades de la nueva perforadora. Los representantes de la compañía respondieron las consultas de los visitantes y convirtieron el stand en uno de los puntos de mayor movimiento de la exposición.

El despliegue se completó con la recepción que la firma ofreció a quienes pasaron por su espacio, con bebidas y servicios de comida tipo lunch. Así, la presentación técnica terminó funcionando también como uno de los puntos de encuentro y networking de la feria.

La presentación de Wichi Toledo formó parte de una edición de Argentina Mining que superó las expectativas de convocatoria. Durante las tres jornadas participaron más de 12.200 personas, con más de 130 sponsors y 270 expositores distribuidos en una superficie superior a 9.000 metros cuadrados.

Para Jorgelina Campos , gerente general de Wichi Toledo, la participación en Argentina Mining Norte 2026 tuvo un impacto que excedió las expectativas de la compañía. “Fue espectacular lo que se vivía en Salta, fue toda una fiesta para el ámbito minero”, señaló a Energy Report . La ejecutiva destacó que el encuentro no solo convocó a empresas mineras y proveedores, sino también al público general.

“Llegamos a tener más de 12.000 personas visitando la feria y lo sentimos en carne propia en nuestro stand, porque, si bien se acercaron todos los relacionados al sector, también hubo mucho interés de parte de la comunidad, gente que no tenía problema en despegar y poder acceder y conocer los beneficios de esta máquina nueva”, relató.

Una máquina para perforar hasta 4.000 metros que llegó desde la Puna salteña

La Bauer RB-T100 representa uno de los principales pasos en el proceso de inversión y expansión tecnológica de Wichi Toledo. La compañía destacó que se trata de la única plataforma de estas características actualmente disponible en todo el continente americano, con una capacidad de perforación de casi 5.000 metros de profundidad.

Sobre las prestaciones del equipo, Campos explicó que la nueva plataforma tiene capacidad para perforar hasta 4.800 metros, con diámetros que van desde 12 pulgadas hasta 1,20 metros. “Es espectacular. Si bien está sobredimensionada para lo que es el litio, creemos que es una oportunidad para mejorar los tiempos de perforación”, sostuvo.

Jorgelina Campos, CEO de Wichi Toledo y primera mujer en sumarse a la empresa, destacó la evolución de la equidad laboral en la firma, que hoy cuenta con un 30% de personal femenino.

La CEO también señaló que la tecnología puede tener aplicaciones en otros segmentos: “También se puede utilizar en oil & gas en la primera etapa y en la segunda etapa también, mejorando los tiempos de performance para estas tareas”. Con la máquina ya incorporada, el próximo desafío de Wichi Toledo será encontrar el proyecto adecuado para ponerla en operación: “Wichi Toledo tiene un desafío ahora de conseguir dónde estrenar esta máquina. Tenemos varias propuestas analizándola”, afirmó.

La nueva plataforma se suma a la estructura operativa de Wichi Toledo, que ya cuenta con una Bauer RB-65, actualmente utilizada en proyectos mineros de la región. La compañía considera que la experiencia acumulada con tecnología Bauer y el conocimiento adquirido trabajando en las condiciones extremas de la Puna constituyen una base para esta nueva etapa.

La inversión también se inscribe en un proceso de profesionalización de la empresa, que cuenta con certificación ISO 9001 y continúa ampliando sus sistemas de gestión. “En Wichi Toledo, nos comprometemos a alcanzar la excelencia y liderar en infraestructura, calidad y experiencia en las tareas de perforación de pozos”, señalaron desde la compañía.

La empresa agregó que busca extender sus servicios a todo el país y avanzar en su expansión hacia países vecinos, con una propuesta que combina perforación, construcción, logística, ingeniería y gestión ambiental.

Proveedor minero destacado

El encuentro minero contó además con 81 disertantes en 65 paneles y conferencias, mientras que en la Ronda de Negocios se concretaron más de 1.500 reuniones entre proveedores y empresas mineras. Durante el evento se entregaron también los Premios Argentina Mining 2026, que reconocieron a distintos protagonistas de la industria.

Uno de los galardones quedó precisamente en manos de Wichi Toledo, que fue distinguida como “Proveedor Minero Destacado”. El premio fue recibido por Jorgelina Campos, CEO de la compañía, quien subió al escenario para recibir el reconocimiento y agradeció a su equipo, autoridades, clientes y organizadores del evento.

Wichi Toledo nació a partir de la iniciativa de dos jóvenes profesionales que decidieron unir sus capacidades para atender necesidades vinculadas con la perforación, captación y extracción de agua en el Noroeste argentino.

Con el crecimiento de la actividad minera en la Puna, la compañía fue ampliando su especialización y desarrollando servicios para proyectos de mayor escala. Actualmente cuenta con capacidad de perforación de entre 1.500 a 4.800 metros -con el nuevo equipo- en su estructura operativa y ofrece soluciones complementarias para proyectos que requieren trabajar en zonas alejadas y con infraestructura limitada.

Su cartera de servicios incluye perforación en profundidad, perforación diamantina y rotary, perforaciones horizontales teledirigidas, bombeo y redes de agua, redes de cloacas, obras de conducción de líquidos, limpieza y recuperación de pozos y perfilajes eléctricos.

El perforador también fue visitado por el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, el ministro de Producción y Minería, Juan Ignacio Lupión, y otras autoridades locales y empresariales.

También desarrolla tareas de construcción, movimiento y nivelación de suelos y terrenos, canalización de ríos, canales de riego, defensas en ríos, instalación de campamentos, fabricación de casillas térmicas y proyectos y ejecución de represas.

“Nos enfocamos en garantizar la máxima eficiencia en la perforación y servicios complementarios como la construcción, logística e ingeniería y gestión ambiental, desafiando las dificultades del entorno”, sostuvieron en Wichi Toledo.

La empresa remarcó además que cuenta con profesionales y técnicos especializados y que su experiencia está vinculada a operaciones en lugares con condiciones particularmente exigentes. “Podremos llevar adelante su proyecto porque estamos habituados a enfrentarnos satisfactoriamente a las condiciones más difíciles que presente el entorno”, añadieron desde la compañía con base en Salta, y presencia en la Puna.

"No contamos los días sin accidentes, trabajamos para no tenerlos", rezó la leyenda colocada en el mega perforador.

Bauer, la tecnología detrás de la nueva plataforma

La RB-T100 forma parte de la tecnología desarrollada por BAUER Maschinen, grupo especializado en maquinaria y equipos para cimentaciones y aplicaciones de perforación.

La compañía tiene presencia en distintos mercados europeos como Francia, Bélgica y los Países Bajos y señala que su desarrollo se apoya en la fabricación de máquinas adaptadas a las necesidades de cada cliente, aplicaciones especiales y proyectos de gran envergadura.

Para Wichi Toledo, la incorporación de la tecnología Bauer permite complementar el conocimiento operativo desarrollado durante años en el norte argentino con equipamiento destinado a operaciones de mayor profundidad y exigencia.

Uno de los aspectos que Campos destacó especialmente es el nivel de automatización y digitalización de la RB-T100. “La ventaja de esta máquina es que, con un solo operador, funciona de manera completamente automatizada y está totalmente digitalizada”, explicó.

Según detalló, los trabajos pueden ser monitoreados de manera remota desde la base de la compañía en Salta y la operación puede realizarse con una sola persona mediante un joystick, mientras que el alimentador automático de barras reduce la necesidad de personal de apoyo. “Creo que en Argentina estamos preparados para esto, porque nos vamos a capacitar para estar acorde a lo que estas maquinarias nuevas requieran”, concluyó la ejecutiva.

La escena terminó convirtiendo a la perforadora de Wichi Toledo en una suerte de “show” tecnológico de Argentina Mining, donde la maquinaria que normalmente trabaja en los lugares más remotos de la Puna pasó, durante tres días, a estar en el centro de todas las miradas.

La RB-T100 representa, en ese sentido, un salto tecnológico para la compañía: 4.800 metros de capacidad de perforación y una escala de operación que la convirtió en una pieza difícil de ignorar durante Argentina Mining Norte. Y la feria terminó demostrando algo que pocas veces ocurre con una presentación de maquinaria pesada: el equipo no solo fue observado por especialistas. Grandes y chicos subieron a la plataforma, estudiantes y profesionales se mezclaron frente a la máquina, los celulares no pararon de grabar y las consultas se sucedieron durante toda la exposición.