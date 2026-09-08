Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan: pidió perdón por mentir y complicó a Walter Maciel

La tía del niño rompió en llanto en la última audiencia. Mientras, indicó que una serie de actitudes de Maciel le parecieron raras mientras había sido notificado de la desaparición del niño.

Laudelina contó que regresó con su sobrina Camila a la casa y que poco después recibió una llamada de Benítez.

En un nuevo avance dentro del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes , su tía Laudelina lloró este martes durante su declaración y pidió disculpas por las falsas versiones que había dado anteriormente. Aclaró que "no fue su intención" y se desvinculó de otras maniobras, a la par de complicar al excomisario Walter Maciel.

Contó que llegó alrededor de las 8.15, ayudó a su mamá a limpiar y después se encargó de preparar el fuego y la comida. Durante la mañana arribaron distintos familiares hasta que finalmente se sentaron a almorzar. Después del almuerzo, según su versión, algunos de los presentes fueron a buscar naranjas . En eso, contó que Mónica Millapi le preguntó si quería acompañarlos y que alrededor de las 14 fueron hacia el monte junto con varios de los chicos.

En ese momento, aseguró que le ató los cordones a Loan y que llegó hasta una tranquera, pero decidió regresar. “Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar”, sostuvo ante el tribunal.

Después del almuerzo, según su versión, algunos de los presentes fueron a buscar naranjas y que Mónica Millapi le preguntó si quería acompañarlos.

Laudelina contó que regresó con su sobrina Camila a la casa y que poco después recibió una llamada de Bernardino Benítez . Según relató, le preguntó si Loan había llegado porque se había ido “solo”. Ella entonces comenzó a buscarlo. En ese momento, se refirió al excomisario de 9 de Julio Walter Maciel , acusado como partícipe necesario de la desaparición de Loan .

Luego, siguió Laudelina, el comisario ingresó a la casa y saludó a su madre, Catalina, algo que para la tía del menor "fue raro". En ese sentido, aseguró que mientras todos estaban buscando a Loan, Maciel comenzó a hablar con su madre sobre fútbol. “Le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien. También le dijo que era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando”, sostuvo.

Caso Loan: excomisario pidió declarar y será el primer acusado en romper el silencio

El excomisario Walter Adrián Maciel pidió este miércoles declarar en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña y se convertirá en el primero de los siete principales acusados en brindar su versión ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Su defensor, Richard Vallejos, solicitó que la declaración se realice el jueves de la próxima semana. La presentación obligará al tribunal a reorganizar parte del cronograma de testimoniales. Maciel estaba al frente de la comisaría de 9 de Julio cuando Loan desapareció, el 13 de junio de 2024. Permanece detenido por su presunta participación en el encubrimiento de lo ocurrido durante las primeras horas de la búsqueda.

Al comenzar la audiencia, el presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, respondió al intento del defensor oficial Enzo Di Tella de apartarlo del juicio por supuesto temor de parcialidad.