La victoria peronista en Marcos Juárez le pone presión a La Libertad Avanza y al PRO a unirse por espanto

La dispersión de la oferta antijusticialista le abrió la puerta al primer triunfo del PJ luego de 53 años. Apuntes de un comicio con lógicas municipales y ecos nacionales.

Pese a regirse con una lógica hiperlocalista, las elecciones del domingo en Marcos Juárez, el llamado "kilómetro cero" de Cambiemos, dejaron una serie de apuntes para la política nacional . La victoria de Germán Font dio por tierra con 53 años de administraciones no peronistas en el municipio y le inyectó anabólicos a un cordobesismo que mandó a la banquina a sus competidores.

Font se alzó con el triunfo con el 46% de los votos , al frente de Generación Marcos Juárez, seguido por el exalcalde Pedro Dellarossa , de Marcos Juárez Puede, con el 19%, y de Gerardo Pasquali , abanderado de Marcos Juárez Despierta, con el 17%. La contienda no incluyó a los grandes sellos, pero hubo dirigentes de las escuderías nacionales involucrados.

En 2014, este distrito cordobés de 29.000 habitantes, ubicado en plena Pampa Húmeda, marcó un hito en la incipiente historia de la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), ya que significó el bautismo de fuego triunfal de una marca que, un año después, depositaría a Mauricio Macri en el Sillón de Rivadavia . La victoria municipal llegó, precisamente, de la mano de Dellarossa, quien el domingo quedó en segundo lugar.

Uno de los primeros datos a tener en cuenta en Marcos Juárez es la baja participación: apenas votó un 62% del padrón , acorde a los guarismos que se exhibieron durante lo distintos comicios provinciales en 2025.

Sin embargo, más allá de la afluencia, el hecho a destacar es la dispersión de la oferta reactiva al peronismo . Aunque el grueso de los candidatos jugó con sellos locales, lo cierto es que los grandes partidos dijeron presente de manera velada. La imposibilidad de contar con una sola oferta anti PJ le tendió la alfombra al justicialismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti , que también fue con una marca alternativa en caso de que las cosas se complicaran.

Felicito a los vecinos de #MarcosJuárez, que una vez más eligieron democráticamente a sus autoridades, pensando y debatiendo el futuro de esta querida ciudad del sur provincial.



Quiero felicitar especialmente a #GermánFont y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 6, 2026

Dellarossa, por caso, se desempeñó como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Llaryora y ocupó un cargo en el Banco de Córdoba hasta abril, cuando se alejó con miras a competir en su terruño. Contó con respaldos explícitos de Luis Juez, Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Las dificultades y miradas encontradas para confluir en una propuesta única evitaron que la jurisdicción se convierta en el "kilómetro cero" de La Libertad Avanza (LLA), uno de los objetivos centrales del cordobesismo, tal como contó Ámbito.

Por su parte, Gerardo Pasquali, medalla de bronce en la compulsa, nucleó a sectores de la UCR -que atraviesa una dura interna en toda la provincia- y del Partido Demócrata, otra propuesta con características similares a las de sus competidores no peronistas.

Esa dispersión es la que encendió las alarmas entre violetas, amarillos e incluso radicales, que estudian con lupa cada movimiento antes de 2027. El caso Marcos Juárez es la tormenta perfecta: fragmentación opositora al peronismo y victoria del PJ. Ese escenario, repetido en las provincias, podría ser catastrófico para gobernadores dialoguistas. Por eso los acuerdos con La Libertad Avanza emergen como una posibilidad en el horizonte.

"Los gobernadores quieren un mano a mano con el peronismo. Si fuera por ellos, barrerían todo lo que hay en el medio", graficó a este medio un operador que sobrevuela despachos provinciales. La Casa Rosada no le escapa a la jeringa. Semanas atrás, el vocero Adrián Ravier confirmó que están dispuestos a dialogar, aunque aclaró que "estudiarán cada uno de los 24 distritos".

Por ahora, LLA sostiene las sociedades del 2025: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Este último es el cacique más apremiado, ya que el justicialismo cuenta con un piso alto en suelo chaqueño y se anticipa una reyerta competitiva. De hecho, Chaco se convirtió en la primera provincia en suspender las PASO el año próximo.

La alianza con Jorge Macri por ahora es una moneda al aire. Dependerá, además, de la mesa de diálogo que protagonizan los coroneles políticos del mileismo con los abanderados del PRO cada 15 días en Balcarce 50. Misma suerte para el chubutense Ignacio Torres, quien ya avisó que un acuerdo no puede ser meramente electoral sino programático.

Hugo Passalacqua, la figurita difícil entre los gobernadores dialoguistas.

Otros caciques apuntados para eventuales acuerdos son Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Los libertarios creen contar con chances de dar el batacazo en Tierra del Fuego, Salta, Córdoba y Misiones. Este último punto es escenario de tironeos. La interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira abrió el juego para que el jefe provincial tiende puentes con sectores opositores a Milei. De hecho, este miércoles recibirá a Axel Kicillof en tierra colorada.

En cuanto al peronismo, la victoria de Germán Font intentó fungir como un atisbo de unidad. Sergio Massa compartió en sus redes sociales una publicación del Frente Renovador felicitando al dirigente. El gobernador Martín Llaryora, en tanto, recibió a Font en el Centro Cívico al día siguiente y destacó el triunfo. En el horizonte se recortan dos grandes contendientes: Massa, en alianza con Cristina Kirchner, y Kicillof. Más alejado pero aún en pie, el sanjuanino Sergio Uñac no vela armas.

Después de 53 años, el peronismo vuelve a gobernar Marcos Juárez.



Felicitaciones y éxitos a Germán Font, nuevo intendente.



Felicitaciones a Jorge Brunori, quien será concejal del Frente Renovador, electo en la lista triunfante.



Felicitaciones a Diego Heredia y a todo el equipo… pic.twitter.com/fSBBcP667n — Frente Renovador (@FrenteRenovador) September 6, 2026

Hacer pie en terreno mediterráneo, palestra históricamente reactiva a las aventuras del PJ nacional, será uno de los desafíos mayúsculos para los aspirantes a la Presidencia. El tigrense vende como un activo su llegada a jugadores que se mueven por fuera de la órbita celeste, como mandatarios provincialistas o dirigentes de otras extracciones; el gobernador bonaerense, en tanto, se para como la principal oposición a Javier Milei y encabeza un rally por el país para apuntalar respaldos.

La experiencia Marcos Juárez no es extrapolable al resto del país, pero permite una aproximación a los escenarios posibles. Al menos así lo entiende la política.