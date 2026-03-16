China: repuntó la producción industrial y el consumo, pero preocupa el impacto de la guerra en Medio Oriente

En enero y febrero hubo una aceleración de la actividad y un rebote del comercio minorista. Sin embargo, el desempleo creció, la recesión en el sector inmobiliario se mantuvo y el conflicto en Medio Oriente suma presión por la dependencia energética.

La economía china inició el 2026 con mayor solidez a la esperada. Los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) mostraron una aceleración de la producción industrial y un rebote del consumo y la inversión en el bimestre enero-febrero. Si bien se trata de un alivio para el gobierno de Xi Jinping , la recesión en el sector inmobiliario y el aumento del desempleo empañaron el panorama general . A eso se le agrega la incertidumbre producto de la guerra en Medio Oriente , que amenaza con ponerle presión a la actividad.

La producción industrial creció un 6,3% interanual, por encima del 5,2% registrado en diciembre y del 5% que anticipaban los analistas del mercado. Fue además el ritmo de expansión más elevado desde septiembre del año pasado . El dinamismo estuvo impulsado en parte por el auge de la demanda tecnológica vinculada a la inteligencia artificial , que traccionó también a los segmentos industriales proveedores de esa cadena.

El economista jefe del Grupo ING Lynn Song afirmó que "los datos siguen evidenciando la estrategia clave de modernización industrial de China". La manufactura de alta tecnología creció un 13,1% interanual, con un aumento del 31,1% en la producción de robótica industrial al inicio del año. Los sectores de informática y comunicaciones (14,2%) y ferrocarril, transporte marítimo y aéreo (13,7%) también registraron un buen desempeño.

El comercio minorista —termómetro del consumo doméstico— avanzó un 2,8% interanual , acelerando marcadamente desde el magro 0,9% de diciembre y superando la proyección del 2,5%. Fue la mayor suba desde octubre pasado . En parte, el salto se explica por el Año Nuevo Lunar , que este año tuvo la duración más larga de la historia reciente : los festejos impulsaron el gasto turístico total casi un 19% respecto del mismo período del año anterior, que había sido un día más corto.

De todas maneras, el gasto por viaje doméstico cayó un 0,2% , lo que sugiere que el consumidor chino mantiene cautela. Otros datos de la semana pasada reforzaron esa lectura: las ventas de autos de pasajeros en el mercado interno se derrumbaron un 26% en los primeros dos meses del año.

Por otro lado, la inversión en activos fijos —que incluye propiedades e infraestructura— también sorprendió al alza: creció un 1,8% en el bimestre, desafiando las expectativas que apuntaban a una contracción del 2,1%, tras el desplome del 3,8% registrado en 2025, el primero en casi tres décadas.

La inversión en infraestructura lideró la recuperación con un salto del 11,4%, traccionada por el respaldo de políticas públicas que incluyen un nuevo instrumento de financiamiento bancario para proyectos estratégicos.

Xi y Trump Donald Trump y Xi Jinping se reunirán a fin de mes.

Problemas en el margen

Pese al tono más favorable de la mayoría de los indicadores que se conocieron durante las últimas horas de este domingo, se vislumbran algunos datos que dan cuenta de la fragilidad del consumo de los hogares chinos, lo que podría limitar el crecimiento de largo plazo de la segunda economía más grande del mundo. Por ejemplo, la tasa de desempleo subió al 5,3% en el bimestre, desde el 5,1% de diciembre, complicando la generación de ingresos.

Lynn también destacó que "uno de los principales factores que han impulsado la débil demanda interna en China ha sido la prolongada recesión del mercado inmobiliario". Subrayó que los precios de las viviendas nuevas disminuyeron un 0,28% intermensual, mientras que los de las viviendas usadas cayeron un 0,43% intermensual. Un rojo que se hilvanó 33 meses de caídas.

"Actualmente, la caída es del 13% para las viviendas nuevas y del 22,2% para las usadas, lo que representa un duro golpe para las finanzas familiares", enfatizó el economista de ING, que si bien agregó que se trató del menor descenso mensual desde mayo de 2025.

A eso se le suma que los datos de crédito de la semana pasada mostraron que el endeudamiento de las familias sigue contrayéndose. Los bancos chinos otorgaron nuevos préstamos en yuanes por valor de 900.000 millones de yuanes (u$s130.000 millones) en febrero, una cifra que se desploma desde los 4,71 billones de yuanes de enero y que no alcanzó las previsiones de los analistas.

En este sentido, en el Congreso del Partido Comunista Chino que cerró la semana pasada, el gobierno fijó la meta de crecimiento para 2026 en un rango de entre 4,5% y 5%, por debajo del "alrededor del 5%" del año previo y la proyección de crecimiento más baja de 1991.

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 Los ataques iranies al estrecho de Ormuz ponen en aprietos el suministro de energía chino.

Nubarrones de Medio Oriente

El vocero de la NBS, Fu Linghui, reconoció en conferencia de prensa que la guerra en Medio Oriente disparó la volatilidad en el mercado del petróleo, aunque sostuvo que el abastecimiento energético de China debería actuar como amortiguador ante los choques externos. No obstante, advirtió que el impacto del conflicto sobre los precios domésticos requerirá un seguimiento más detallado en los próximos meses.

La analista de Capital Economics, Zichun Huang, argumentó que "si bien China está mejor posicionada que la mayoría de las economías para afrontar las consecuencias de la guerra con Irán, el presupuesto anual presentado en la Asamblea Popular Nacional sugiere que la política fiscal impulsará menos la economía en 2026 en comparación con 2025, lo que probablemente lastrará el crecimiento a finales de año".

Lynn argumentó que "los datos del próximo mes serán, sin duda, objeto de un seguimiento minucioso", ya que los analistas evaluarán "cómo el aumento de los precios del petróleo en el contexto del conflicto con Irán afectará al crecimiento y la inflación mundiales". Incluso sin el impacto del alza de los precios del petróleo, la inflación en China ya alcanzó su nivel más alto en 37 meses en febrero.

Y agregó: "El aumento de los precios del petróleo solo agravará esta situación, aunque el impacto inmediato sea muy incierto. Los repuntes de precios a corto plazo pueden mitigarse recurriendo a las reservas de petróleo, y con informes que indican que los petroleros chinos aún pueden transitar por el estrecho de Ormuz".

Gran parte de las importaciones de energía de China pasan por el estrecho de Ormuz en Irán. De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, argumentó en una entrevista durante el fin de semana que la potencia asiática debería colaborar en la protección del paso marítimo y que en caso de no hacerlo, sería causal de una postergación en la reunión bilateral pactada con Xi Jinping a finales de este mes para discutir una nueva tregua comercial.