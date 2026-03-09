La inflación en China alcanzó el 1,3% en febrero, su nivel más bajo en tres años + Seguir en









Entre los motivos principales de la suba de precios estuvieron los gastos por el Año Nuevo Lunar y el aumento en el precio de la energía en el mundo.

Los precios en China aumentaron por el Año Nuevo Lunar. Depositphotos

La inflación en China se ubicó en 1,3% en febrero, el nivel más alto en tres años, según datos oficiales divulgados el lunes por la Oficina Nacional de Estadística (One). De esa forma, supera el 0,2% de incremento registrado en enero, que a su vez había bajado desde el 0,8% de diciembre.

Asimismo, el dato fue superior al 0,9% de aumento proyectado en un sondeo por parte de la agencia financiera Bloomberg. Mientras tanto, el gobierno chino anunció una meta de crecimiento anual de 4,5 a 5% para 2026. Se trata de la meta más baja desde 1991, con excepción de 2020m año en el que no se estableció un objetivo de expansión porque la economía sufría el impacto de la pandemia de COVID-19.

El aumento en el dato de precios al consumidor se debe a un aumento del gasto durante las fiestas del Año Nuevo Lunar a principios de febrero. En ese sentido, se había ampliado la duración de la festividad a un récord de nueve días este año.

Esto hizo que los consumidores chinos gasten más en viajes nacionales, comidas fuera de casa y otros productos, lo que devino en una mayor inflación.

Al dato de febrero también se le sumó el aumento de los precios de la energía, impulsados por el cierre del Estrecho de Ormuz, que causó un corte en el suministro de petróleo y profundizó la crisis global. En esa línea, el conflicto bélico en Medio Oriente no parece enfriarse en el corto plazo.

