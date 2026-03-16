Negociaciones EEUU-China: Donald Trump quiere que Xi Jinping ayude a proteger el estrecho de Ormuz

Funcionarios de ambas potencias concluyeron conversaciones en la capital francesa con avances en agricultura, minerales críticos y comercio bilateral. Sin embargo, el viaje del mandatario norteamericano a China podría postergarse si Beijing no colabora en desbloquear el estrecho de Ormuz.

China también protestó por las investigaciones comerciales anunciadas en EEUU poco antes de que se celebraran las nuevas conversaciones este fin de semana.

Altos funcionarios económicos de EEUU y China pusieron fin este lunes a las conversaciones mantenidas en París , con potenciales acuerdos en agricultura, minerales críticos y comercio que podrían ser ratificados en el encuentro entre el presidente norteamericano, Donald Trump , y su par chino Xi Jinping en Beijing . La novedad ocurre en un momento en que el mandatario estadounidense planteó que el país asiático debería ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz .

Las charlas —calificadas como "notablemente estables", según fuentes al tanto de las negociaciones citadas por Reuters— estuvieron encabezadas por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , y el viceprimer ministro chino He Lifeng . El objetivo fue sentar las bases de posibles compromisos concretos para el esperado viaje de Trump a China , previsto para fines de marzo. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de los líderes .

El propio Trump sembró incertidumbre sobre el cronograma: en una entrevista publicada el domingo por el Financial Times , advirtió que podría postergar la cumbre con Xi Jinpung si el gobierno chino no contribuye a desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz , cerrado por Irán.

"Creo que China también debería ayudar, ya que obtiene el 90% de su petróleo del estrecho" , declaró Trump al periódico, y añadió que preferiría conocer la postura de Beijing antes de la visita prevista. "Podríamos demorarnos", afirmó en referencia al viaje.

Las delegaciones se reunieron durante más de seis horas el domingo en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Allí, la delegación china mostró apertura para incrementar las compras de productos agropecuarios estadounidenses, entre ellos carne aviar, vacuna y cultivos extensivos distintos de la soja.

Según una de las fuentes, Beijing mantiene además su compromiso de adquirir 25 millones de toneladas métricas anuales de soja norteamericana durante los próximos tres años, en el marco de la tregua comercial Trump-Xi sellada en octubre de 2025.

Los equipos técnicos también avanzaron en la creación de dos nuevos organismos bilaterales. La primera es una "Junta de Comercio", la cual apuntaría a identificar sectores y productos donde ambas economías puedan expandir el intercambio de forma equilibrada, sin comprometer la seguridad nacional ni las cadenas de suministro estratégicas.

La segunda es una "Junta de Inversión", la cual no establecería políticas generales de inversión, sino que abordaría casos puntuales que pudieran surgir entre los países.

De todas maneras, las rispideces siguen. Este lunes el Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado en el que reprendió a Washington por una investigación comercial vinculada al trabajo forzado: "La parte china ya ha protestado ante la parte estadounidense. Instamos a la parte estadounidense a que corrija de inmediato su mala conducta"

minerales críticos residuos mineros El acceso a tierras raras provenientes de China es un elemento clave para Washington.

Minerales críticos y demandas sectoriales

Uno de los ejes centrales del debate fue el acceso de empresas estadounidenses a minerales críticos de origen chino. En particular, Washington planteó su preocupación por la falta de acceso al itrio —utilizado en turbinas de motores a reacción, entre otras aplicaciones—, y las fuentes indicaron que "se encontraron algunas formas de aflojar" las tensiones en este terreno, aunque sin dar precisiones.

El representante comercial norteamericano, Jamieson Greer, había anticipado el viernes en una entrevista con CNBC que EEUU busca garantizar el acceso a las tierras raras necesarias para su base manufacturera y que China continúe comprando los bienes que "debería" adquirir de su socio norteamericano.

Tanto Greer como Bessent insistieron también en la necesidad de que Beijing amplíe sus compras de aviones Boeing y de carbón, petróleo y gas natural estadounidenses.