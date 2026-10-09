China y la UE llegan a un acuerdo sobre autos híbridos y tierras raras, tras dos días de negociaciones + Agregar ámbito en









El acuerdo se da luego de dos jornadas de conversaciones en Pekín con el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic. Contempla rebaja de aranceles, comercio de vehículos híbridos, la creación de un "canal verde" para los envíos de tierras raras a Europa y la apertura de un diálogo técnico.

China y UE: Acuerdan comercio de híbridos y canal verde para tierras raras.

China y la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo respecto al comercio de vehículos híbridos y el establecimiento de un "canal verde" para exportaciones chinas de tierras raras a Europa, luego de dos días de diálogo en Pekín entre sus máximos responsables de Comercio.

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Las negociaciones entre el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y su par chino, Wang Wentao, mostraron progresos en materias clave como comercio, inversiones, licencias de exportación, propiedad intelectual y la reforma de la OMC, según informó el Ministerio de Comercio de China.

Según lo indicado por Pekín, el acuerdo contempla el análisis de rebajas de aranceles para ciertos productos, un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos, la creación de un "canal verde" para los envíos de tierras raras a Europa y la apertura de un diálogo técnico sobre el marco normativo de subsidios extranjeros de la UE.

El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, habla durante una rueda de prensa en Pekín, China. Cabe precisar que el detalle de los acuerdos implica el primer balance concreto de la visita de Sefcovic a China, marcada por las exigencias europeas de resultados "tangibles" para reequilibrar una relación comercial que la Unión Europea considera "insostenible" por el elevado déficit comercial que mantiene.

Vehículos híbridos "Tras intensas consultas, ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos de manera compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", destacó el comunicado oficial de Pekín, remarcando además el acuerdo previo alcanzado sobre los precios de los vehículos eléctricos.

Asimismo, acordaron mantener abierto el canal de diálogo sobre el acceso al mercado de dispositivos médicos y "dar continuidad a las consultas sobre sus marcos regulatorios para cosméticos y medicamentos, a fin de resolver los obstáculos vigentes y los que pudieran surgir a futuro". "Tras intensas consultas, ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos de manera compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", destacó el comunicado oficial de Pekín. Según el Ministerio, la UE recibió con satisfacción las medidas de China para ampliar las importaciones de dispositivos médicos del bloque europeo. Restricciones sanitarias al comercio En materia de controles sanitarios, China aceptó -sobre la base de evaluaciones de riesgo- "acelerar el reconocimiento del principio de regionalización para los Estados miembros de la UE que cumplan los requisitos". Además, las partes acordaron trabajar en conjunto para flexibilizar los bloqueos sanitarios impuestos por China debido a la peste de la lengua azul, los cuales impactan en productores de Bélgica y Países Bajos. A su vez, se formalizó el inicio de mesas técnicas sobre el Reglamento europeo de Subvenciones Extranjeras (FSR). Acuerdos específicos: Incluyen análisis de aranceles y diálogo técnico sobre subsidios. Por su parte, en el área de control de exportaciones, "ambas partes alcanzaron un entendimiento para notificarse con antelación antes de incluir entidades en sus listas, aumentar la transparencia de los procedimientos de inclusión y exclusión, y apoyar el inicio de procedimientos de exclusión conforme a sus respectivos marcos jurídicos", señaló el Ministerio.