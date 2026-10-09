¿Sorpresa para Donald Trump? Flávio Bolsonaro promete cooperar con China si es electo

El hijo del expresidente comienza a hablar como posible mandatario de Brasil a la espera de la segunda vuelta del domingo 25. Sobre la reconfiguración del panorama en la región, el candidato del Partido Liberal prometió "no tomar partido" en la disputa geopolítica entre las potencias.

Archivo. ¿En modo presidente? Bolsonaro ya hablá de cómo llevaría adelante su política exterior de ganar en el balotaje.

Flávio Bolsonaro afirmó que, si llega a la presidencia de Brasil , mantendrá relaciones comerciales y diplomáticas tanto con Estados Unidos y como con China. Las declaraciones llegaron luego de que el candidato del Partido Liberal venciera 47% a 45% en la primera vuelta al actual presidente de brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , y en un contexto donde los primeros sondeos lo ubican como ganador de cara al balotaje del 25 de octubre.

“No voy a tomar partido”, sostuvo el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro en un acto celebrado en Brasilia el pasado jueves. “Mi bando será el pueblo brasileño, ya sea que tratemos con China, Israel, Medio Oriente, Argentina o la India . No importa. Así es como voy a gobernar”, agregó sobre su posible política externa en caso de llegar al Palacio de Planalto.

El resultado impulsó los activos brasileños ante las expectativas de los inversores de que una eventual gestión suya aplique políticas fiscales favorables al mercado.

Una eventual victoria de Bolsonaro modificaría el mapa político de Sudamérica, sumaría un esperado aliado para el presidente Javier Milei - quién tensó las relaciones diplomáticas Brasil como nunca por su oposición al mandatario Lula - y ampliaría la presencia de aliados de derecha del presidente estadounidense Donald Trump , quién sumaría una nueva victoria en sus apoyos explícitos en las elecciones en la región, como sucedió anteriormente con Abelardo de la Espriella (Colombia), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y, en el caso argentino, con los comicios de medio término donde La Libertad Avanza se ubicó como vencedor en 2025.

El mapa de América del Sur es uno de los puntos centrales en la política exterior de la Casa Blanca. En medio de la reconfiguración global, la disputa del dominio en regiones como Medio Oriente o Europa, la administración republicana busca reforzar la influencia de Washington en un hemisferio occidental donde China ganó peso comercial y económico durante los últimos años.

Archivo. Donald Trump mostró apoyo explícito a Bolsonaro de cara a las elecciones.

En ese sentido, Bolsonaro manifestó su intención de profundizar la cooperación con el gobierno de Trump en materia de comercio y seguridad. También planteó que Brasil se sume a la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de la sintonía ideológica, un eventual gobierno de Bolsonaro tendría que gestionar una relación económica estrecha con China. El país asiático es el principal socio comercial de Brasil y el mayor comprador de sus exportaciones agrícolas, un sector central para la economía brasileña.

Además, empresas chinas realizaron importantes inversiones en las industrias energética, manufacturera y de vehículos eléctricos de Brasil. A eso se suma el ingreso cotidiano de bienes de consumo fabricados en China.

Durante su mandato, Lula profundizó los vínculos con Pekín y buscó diversificar las relaciones comerciales de Brasil con otras regiones. Su relación con Trump, en cambio, atravesó distintos momentos de tensión desde que Estados Unidos impuso aranceles a numerosos productos brasileños el año pasado. La medida formó parte de un intento fallido de ayudar a Jair Bolsonaro a eludir una condena confirmada por el intento de golpe de Estado llevado adelante en 2022 tras perder la batalla electoral contra Lula.

Las encuestas lo ubican a Flávio Bolsonaro como ganador

Una encuesta de Datafolha publicada el jueves por la tarde le asignó el 52% de los votos válidos en la segunda vuelta, frente al 48% del actual mandatario. El sondeo, que excluye los votos en blanco y nulos, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales en ambas direcciones. Además, Bolsonaro superó por unos cinco puntos el resultado que le había otorgado la última medición de la consultora para la primera vuelta.

Archivo. ¿Habrá remontada? Lula busca la épica, mientras que Bolsonaro espera mantener la ventaja.

En la misma dirección, un relevamiento de AtlasIntel/Bloomberg difundido este viernes ubicó al senador con el 51,1% de los sufragios, frente al 45,7% de Lula. La consultora encuestó a 5.026 personas entre el 3 y el 8 de octubre, con un margen de error de un punto porcentual.