Christine Lagarde dejó la puerta abierta a una suba de tasas si la guerra en Medio Oriente dispara la inflación

Explicó que el BCE debe estar atento a las señales de alerta temprana que indiquen que la volatilidad en los precios internacionales del petróleo se están integrando en la dinámica inflacionaria general del bloque europeo.

Lagarde afirmó que el BCE tendría que responder de forma contundente.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde , planteó la posibilidad de volver a subir las tasas de interés en la eurozona en caso de que la fuerte suba de los precios de petróleo por la guerra en Medio Oriente generen un rebrote inflacionario en el viejo continente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lagarde afirmó que el BCE tendría que responder de forma contundente si la inflación se situara muy por encima de su objetivo del 2% durante un periodo prolongado, pero señaló que incluso un repunte más moderado podría justificar una modificación "mesurada" de los tipos de interés .

"Si la crisis provoca un repunte significativo, aunque no demasiado persistente, de nuestro objetivo, podría justificarse un ajuste moderado de la política monetaria", declaró Lagarde en Frankfurt.

" Dejar sin abordar dicho repunte podría suponer un riesgo para la comunicación : al público le podría resultar difícil comprender una función de reacción que no reacciona", argumentó.

El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios la semana pasada , pero advirtió sobre un inminente aumento de los precios. En este sentido, Lagarde no equiparó explícitamente sus criterios con alguno de los escenarios económicos presentados por el BCE.

La BCE publicó la semana pasada tres escenarios para la inflación en la eurozona en 2026.

Sin embargo, no difieren demasiado de la trayectoria inflacionaria en el escenario "adverso" del banco. Bajo ese supuesto, la inflación alcanzará un máximo superior al 4% en la segunda mitad de este año, pero volverá al objetivo a mediados de 2027.

En la opción más severa, la inflación superará el 6% a principios del próximo año y no volverá al objetivo hasta dentro de varios años. En la vereda opuesta, es decir, el escenario base más optimista del BCE, la inflación promediará un 2,6% este año, frente al 2% del año pasado.

lagarde bce europeo Lagarde afirmó que el banco está preparado para actuar "en cualquier reunión". Reuters

Listos para actuar

"Si prevemos que la inflación se desvíe de forma significativa y persistente del objetivo, la respuesta debe ser contundente o persistente", afirmó Lagarde. "De lo contrario, se activarían mecanismos de retroalimentación al alza y el riesgo de desanclaje se agravaría".

Lagarde afirmó que el banco está preparado para actuar "en cualquier reunión" y que, si bien esperaría a tener "información suficiente" antes de modificar su política, no se dejaría "paralizar por la indecisión".

Explicó que el BCE debe ahora estar atento a las señales de alerta temprana que indiquen que la crisis se está integrando en la dinámica inflacionaria general, y necesita identificar dichos efectos indirectos, incluso a través de los salarios o las expectativas de inflación.

"A medida que las desviaciones previstas de nuestro objetivo de inflación se vuelven mayores y más persistentes, la necesidad de actuar se hace más evidente", argumentó.