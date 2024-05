CIARA-CEC estiman millonarias pérdidas por el paro

Para el jueves, la organización liderada por Gustavo Idígoras advierte por la misma situación. Sin embargo, de cara a la próxima medida de fuerza, que afectará completamente los traslados en transporte público de pasajeros, ya que no habrá servicios de trenes, colectivos, ni subtes, Yofra ratifica a este medio que el gremio adherirá al paro.

El Gobierno aguarda la llegada de la cosecha gruesa

Mientras tanto, se acrecienta la expectativa por el ingreso de divisas proveniente de la liquidación de la cosecha gruesa. Desde CIARA-CEC aseguran que las condiciones climáticas no contribuyen a las necesidades de divisas del Gobierno, no solo porque dificulta la cosecha de los granos, sino también el ingreso a los campos.

Sin embargo, un factor central para los productores tiene que ver con la necesidad de mejorar el tipo de cambio. Para los exportadores, la venta de granos se limita a solventar gastos corrientes de los productores, en tanto el Gobierno no aplique una devaluación, y por tanto los contratos que este sector mantiene con el exterior corren riesgo, especialmente con China. Para conquistarlos, desde CIARA-CEC cuentan que los exportadores ofrecen precios a los productores que incluso absorben lo descontado en concepto de derechos de exportación.

De todos modos, puertas adentro ya entendieron que la gestión económica de Luis Caputo no realizará de momento una corrección del tipo de cambio, por lo cual en esta etapa dominará la “administración de la escasez”.

Igualmente, para la consultora PPI se mantienen expectativas de que semana comience a acelerarse la liquidación del agro. “Esperamos que la oferta de los exportadores se incremente con la liquidación de la gruesa y, como resultado, contenga al CCL por el esquema 80/20%”.

“A pesar de habernos adentrado en mayo, la liquidación de los exportadores sigue en volúmenes bajos, reflejando un retraso récord de la cosecha gruesa. Si bien la media móvil de cinco días de la liquidación de cereales y oleaginosas repuntó de un mínimo de u$s 54 millones el lunes a u$s 90 millones el viernes, todavía se encuentra muy lejos de los u$s 147 millones de un mes atrás. No queda claro si la aceleración de la liquidación a u$s 147 millones refleja una normalización tras el paro de aceiteros del lunes y martes (u$s 2 millones liquidados) y el feriado del miércoles o un cambio de tendencia” apuntó la consultora.

La estimación de la campaña, por debajo de los u$s 30 mil millones

La Bolsa de Comercio de Rosario destaca el impacto de la “chicharrita” sobre el maíz, particularmente los maíces tardíos, que hizo recortar la estimación de producción de granos amarillos a 50,5 Mt, un 11% menos que lo estimado hace un mes.

Si bien en marzo se preveía que la producción total de granos alcanzara 137,6 Mt para el nuevo ciclo y se erija como la campaña de segunda mayor producción, con este recorte en la estimación maicera el volumen total cae a 131,1 Mt, quedando por debajo incluso de otros guarismos anteriores.

A este panorama de menor producción, la BCR suma la caída en los precios internacionales de los principales productos de exportación del agro argentino, que desde principios de este año “hacen mella en las proyecciones de exportación para el año que corre”

De hecho, considerando los cinco principales complejos del agro (soja, maíz, trigo, girasol y cebada), la proyección de exportaciones para el 2024 perfora los u$s 30.000 millones y se ubica en u$s 29.300 millones. Si bien esto implica una recuperacion de u$s 5.700 millones, el valor de lo exportado por estos productos quedaría u$s 1.700 millones por debajo del promedio del último lustro.