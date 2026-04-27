Calendario de pagos ANSES: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por el feriado

Junto a los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.

ANSES activará su calendario de pagos el próximo lunes 11 de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya anunció su calendario de pagos para mayo 2026 . Como es habitual, se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios y estará interrumpido por el feriado del lunes 25 , aunque a partir del día siguiente retomará con normalidad.

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Por otro lado, el organismo confirmó un aumento del 3,4% , correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Y, además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados . A continuación, conocé los detalles.

Aumentan las prestaciones de ANSES en mayo

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:

Jubilación mínima: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ( $314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

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El total de la AUH es de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

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Quiénes siguen recibiendo el bono de $70.000

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la PUAM, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

Por su parte, los titulares que reciben más de $463.174,10 en mayo 2026, quedan directamente excluidos del refuerzo. En estos casos, solo cobrarán su monto con el aumento correspondiente.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo