Ciudad: más de 13 mil personas y 85 empresas participaron de la Expo Empleo BA

La feria organizada por el Gobierno porteño se llevó a cabo en La Rural. Durante la jornada hubo 1.800 ofertas laborales, además de talleres y capacitaciones.

Miles de personas se dieron cita en el predio de La Rural, en Palermo, para la segunda edición de Expo Empleo BA.

Más de 13 mil personas participaron este jueves de la segunda edición del año de Expo Empleo BA , la feria de intermediación laboral más importante de la Ciudad. La feria se llevó a cabo este jueves en el predio de La Rural, en Palermo.

La jornada, organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Justicia de la Ciudad , contó con más de 1.800 ofertas laborales, la participación de 85 empresas líderes y la presencia de autoridades del Gobierno porteño.

Durante la Expo Empleo BA, los participantes participaron de charlas y paneles sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, sostenibilidad, innovación y ciberseguridad, además de talleres prácticos sobre armado de CV, entrevistas laborales y desarrollo de habilidades blandas.

El acto de apertura estuvo encabezado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno; la directora general de Empleo, Mónica Tijeras, y otras autoridades.

“Buscamos que el Estado sea un socio que acompañe, que facilite, que capacite y que eduque, no un socio que impida. Y creo que lo estamos logrando con iniciativas como esta feria, que conecta la necesidad de quien busca trabajo con las oportunidades que existen”, destacó Muzzio.

La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi

Por su parte, Tapia remarcó el compromiso de la Ciudad con la generación de empleo y la articulación público-privada: “Con los programas que impulsamos desde la Secretaría de Empleo buscamos tender puentes entre el sector privado y quienes buscan trabajo, y también promover la profesionalización junto a empresas y gremios. Celebro este desafío y deseo que sigamos multiplicando estas ferias barriales y exposiciones, porque el empleo es el verdadero motor del desarrollo”.

A su turno, Bueno destacó que "cada año son más las empresas que se suman y más los vecinos que confían en este espacio, donde no solo se generan oportunidades concretas de empleo, sino también capacitación y crecimiento profesional". "Bajo la conducción de Jorge Macri, el Gobierno de la Ciudad tomó una decisión política clara: acompañar a quienes producen, trabajan y buscan progresar”, remarcó.

Expo Empleo BA: más de 1.800 ofertas laborales y capacitaciones

Las Expo Empleo, además de ser espacios de búsqueda de trabajo, también fueron pensadas para acompañar y potenciar a quienes buscan una oportunidad laboral. En esta edición, además de ofrecerse más de 1800 puestos de trabajo, también se habilitaron espacios para capacitaciones orientadas a mejorar las expectativas y ampliar los horizontes de los asistentes.

Desde talleres para armar un buen currículum y optimizar el perfil de LinkedIn, hasta claves para tener entrevistas exitosas, entre muchas otras propuestas, cada actividad fue pensada como una herramienta concreta para enfrentar el mundo laboral con más posibilidades de éxito.

Desde GCBA destacaron que las Expo Empleo están pensadas desde un "enfoque integral" a partir del cual apuntan a mejorar el acceso al empleo y brindar recursos que permitan a cada persona proyectar un camino profesional sostenible en el tiempo. "Se trata de abrir puertas, no solo inmediatas, sino también futuras, ampliando el abanico de posibilidades para que cada vecino de la Ciudad y alrededores pueda construir su mejor versión profesional", remarcaron.

Entre las empresas participantes se destacaron Accenture, Mercado Libre, Adecco, Carrefour, Prosegur, PwC, Randstad, Newsan, Holcim, Ceamse, Patagonia Flooring, entre otras.

También estuvieron presentes en el evento Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico; y María Eugenia Vidal, diputada nacional, entre otros.

Con esta edición, Expo Empleo BA reafirmó su compromiso con la formación, la empleabilidad y el futuro laboral de los vecinos, consolidándose como el encuentro de empleo más importante de la Ciudad de Buenos Aires.