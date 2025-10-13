La Ciudad prepara la segunda Expo Empleo BA con 1.800 ofertas laborales y foco en el futuro

El 16 de octubre en La Rural habrá 85 empresas líderes con oportunidades de trabajo, charlas y talleres bajo el lema “Ciudad Futuro”.

Una nueva cita de Expo Empleo llega a La Rural (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la feria de empleo más importante del año. El próximo jueves 16 de octubre, de 10 a 18, se realizará en el predio de La Rural la segunda Expo Empleo BA de 2025 , bajo el lema “Ciudad Futuro”. El encuentro, organizado por el Ministerio de Justicia porteño a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, reunirá a 85 empresas líderes que ofrecerán más de 1.800 puestos laborales, además de actividades de orientación y formación profesional.

La jornada tendrá lugar en el Pabellón Azul del predio de Palermo y estará abierta a estudiantes de los últimos años del colegio secundario, jóvenes que buscan su primera experiencia laboral y vecinos interesados en nuevas oportunidades de empleo. A lo largo del día, los asistentes podrán participar en entrevistas en vivo, recibir asesoramiento personalizado, sumarse a talleres y presenciar charlas sobre tecnología, empleos emergentes, innovación y sostenibilidad.

El acto de apertura comenzará a las 11 y contará con la presencia de autoridades del Gobierno porteño. Participarán el ministro de Justicia, Gabino Tapia ; el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno ; y la directora general de Empleo, Mónica Tijeras .

“Queremos que todos los vecinos de la Ciudad y los jóvenes sepan que cuentan con políticas activas pensadas para ayudarlos a avanzar y a crecer. Esta feria es una puerta abierta a su futuro laboral, con oportunidades reales y herramientas que sirven para toda la vida”, destacó el ministro Tapia al presentar el encuentro.

Por su parte, el subsecretario Horacio Bueno sostuvo que la iniciativa busca mucho más que ofrecer puestos de trabajo. “La Expo Empleo BA es una apuesta al futuro de nuestros vecinos, con orientación, tecnología y espacios de escucha. Desde el Gobierno de la Ciudad estamos comprometidos con generar oportunidades reales y acompañar el proceso de inserción laboral con herramientas concretas”, afirmó.

La primera edición del año, realizada en abril, reunió a más de 10.000 participantes. En esta ocasión, el lema “Ciudad Futuro” refuerza el foco en la innovación, la tecnología y la transformación laboral, al tiempo que promueve la reflexión sobre el futuro que cada persona proyecta para sí.

Para asistir es necesario inscribirse previamente, de forma gratuita, en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de octubre al mediodía y el acceso se realizará mediante un código QR personal. Además, BOTI —el asistente virtual de la Ciudad en WhatsApp (1-5050-0147)— ofrecerá recomendaciones personalizadas a cada participante, como sugerencias de charlas, talleres y oportunidades laborales afines a su perfil.

La organización prevé dos turnos de ingreso, uno por la mañana y otro por la tarde, para facilitar la participación de colegios y garantizar que cada visitante pueda aprovechar al máximo las actividades.

El cronograma de la jornada incluirá charlas y paneles sobre inteligencia artificial, empleos del futuro, sostenibilidad, ciberseguridad e innovación; talleres prácticos sobre armado de currículum, preparación para entrevistas, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades blandas; y auditorios temáticos adaptados a distintos públicos, desde jóvenes y empresas hasta estudiantes y formadores. También habrá espacios de networking con reclutadores de las principales compañías del país.

Empresas presentes

Entre las empresas que confirmaron su participación figuran Accenture, Mercado Libre, Cinemark, Adecco, Axoft Argentina (Tango Software), Carrefour, Coppel, El Club de la Milanesa, Farmaplus, Hipódromo de Palermo, Holcim, Manpower, Metropol, Parque de la Costa, Prosegur, PwC, Randstad, Rever Pass, Vacalin, Newsan y Patagonia Flooring, entre muchas otras.

expo empleo joven.jpg Durante el encuentro se realizan charlas y paneles sobre inteligencia artificial, empleos del futuro, sostenibilidad, ciberseguridad e innovación, entre otros temas (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Además de las firmas privadas, estarán presentes organismos del Gobierno de la Ciudad que exhibirán proyectos estratégicos vinculados con los trabajos del futuro. Participarán la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación; los ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Humano y Hábitat; la Dirección General de Juventud; la Dirección General de Economía Plateada; la Dirección General de la Mujer; BA Discapacidad; Más Servicios en tu Barrio; Acceso a la Justicia; Asistencia a la Víctima y la Dirección General de Derechos Humanos.

La feria busca consolidarse como un puente directo entre empresas, Estado y comunidad educativa, en un contexto de transformación tecnológica y nuevas demandas laborales. Con la asistencia de miles de jóvenes y la participación de referentes del sector productivo, Expo Empleo BA se propone ser un espacio de vinculación y aprendizaje que combine formación, inclusión y desarrollo profesional.

En palabras de Bueno, “la Ciudad está apostando a un futuro con más oportunidades, donde cada persona pueda construir su camino con acompañamiento y capacitación. Ese es el espíritu de esta Expo: conectar talento con empleo y ofrecer un horizonte de crecimiento real para todos los vecinos”.