Clave para el dólar: cómo llegarán a las reservas a las PASO y qué margen tiene el BCRA

En ese sentido, el economista Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, explicó en diálogo con este medio que "hacen falta reservas que estén líquidas y disponibles para intervenir en esos momentos, ya que es parte del rol que tiene que cumplir el BCRA para estabilizar ante cualquier episodio de crisis". Y destacó que el Gobierno debería conseguir u$s4.000 millones para robustecer las reservas, según las estimaciones que realizaron desde EPyCA en base al análisis de las intervenciones que se tuvieron que hacer para las elecciones anteriores (2011,2015, 2019), cada una con sus particularidades.

"La situación del mercado de cambios es límite"

Ahora bien, mediante qué herramientas se podrá conseguir estas reservas de cara al segundo semestre, donde la demanda de dólares es estacionalmente es más alta. Una de las claves, en las que coinciden los economistas, tiene que ver con la negociación con el FMI y la posibilidad modificar los desembolsos y vencimientos que el Palacio de Hacienda viene pidiendo al organismo multilateral.

Una de las posibilidades, que no se descarta, pero por la situación crítica de la sequía no se ve tan probable, es la de un nuevo tipo de cambio diferencial para el complejo sojero. "El dólar soja fue efectivo cuando había un problema de precio, los exportadores no liquidaban porque querían un tipo de cambio más alto. Hoy el problema es de cantidad, la sequía redujo fuertemente la producción, hay menos cosecha para liquidar. Entonces, mejorarle el precio al exportador puede tener algún impacto positivo, pero no resuelve el problema de fondo, no va a generar un ingreso significativo de dólares", señaló Caprarulo.

En ese sentido, Kalos añadió que "un nuevo dólar soja no sería recomendable", ya que debido a que la campaña 2022/23 fue muy reducida por la sequía y "los productores necesitan liquidar o vender para volver a cosechar". A su vez, "no sería un buen antecedente en términos de incentivos, ya que en vez de liquidar, en adelante los productores esperarán a un próximo dólar soja", señaló, aunque destacó que en un momento de urgencia, el Gobierno "podría decidir usar la herramienta eventualmente".

Contrariamente, el analista económico de Invecq Manuel Cerdan afirmó en diálogo con Ámbito, que "dada la situación crítica de reservas netas -cómodamente en terreno negativo- y la intención de no ajustar significativamente el tipo de cambio oficial, lo más probable es que el Gobierno siga utilizando la misma receta de los últimos meses: mayores restricciones cambiarias, y búsqueda de dólares por cualquier canal posible, donde claramente una de las posibilidades es volver a lanzar tipos de cambio diferenciales".

En las últimas semanas, el BCRA resolvió aplicar una serie de restricciones de acceso al dólar para los pagos de deudas de las provincias y municipios. A su vez, el Gobierno endureció las restricciones al sector automotriz y a las petroleras, debido a la falta de dólares que es cada vez más acuciante.

Otro de los recursos que pretende utilizar el Gobierno para robustecer las reservas, será la posible incorporación de Argentina al banco de los BRICS -el grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- que tratará el directorio de la entidad en la próxima reunión programada para la primera semana de agosto en Sudáfrica.

Para concretar su incorporación, el banco de los Brics recibirá un aporte de capital del Estado argentino por u$s250 millones en bonos soberanos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses y de otras vías, confirmaron desde la cartera económica.

Esa cifra significaría el 25% del total de u$s1.000 millones en inyección de fondos que recibiría la entidad financiera en un plazo de dos meses, ya que en la reunión de Sudáfrica se resolverá la incorporación al Nuevo Banco de Desarrollo de otros tres países: Arabia Saudita, Egipto y Zimbabwe.