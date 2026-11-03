Diego Santilli ante los empresarios: "Es el sector privado en este modelo lo que va a cambiar el país" + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete ratificó el rumbo económico del oficialismo en el Golden Center de Parque Norte.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, clausuró la 32ª Conferencia Industrial en el Golden Center de Parque Norte. En su discurso de cierre, el funcionario ratificó la hoja de ruta del oficialismo. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", al tiempo que instó a los empresarios a confiar en el rumbo propuesto y tomar un rol activo porque "es el sector privado en este modelo lo que va a cambiar el país".

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El funcionario abordó los reclamos del sector vinculados a los costos laborales y la competitividad estructural, adelantando la agenda de reformas legislativas: “La industria del juicio es algo que tenemos que erradicar porque destruye la producción nacional y encarece todos los costos”. Del mismo modo, ante la consulta sobre la coyuntura del sector y el cierre de establecimientos, Santilli ensayó una mirada optimista sobre el proceso de reconversión económica al afirmar que “el país atraviesa una etapa de transición y va a empezar a crecer”, matizando que si bien se registran dificultades puntuales, “también se están abriendo muchas empresas”.

El encuentro concluyó con un fuerte llamado a la articulación federal y al impulso de reglas macroeconómicas previsibles para consolidar inversiones.“No vamos a crecer si ustedes no crecen; necesitamos que cada uno facture más y gane plata”, remarcó.

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