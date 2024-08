Clave para las reservas: estiman que por la caída del precio de la soja, entrarían u$s7.000 millones menos

Según el USDA, en el ciclo 2024/25 habrá una producción récord de 345 millones de toneladas de soja entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, esto representa un incremento de 30 millones de toneladas respecto al ciclo 2023/24. Además, se prevé que los stocks mundiales alcancen los 134,3 millones de toneladas, incrementándose en 22 millones frente al ciclo anterior.

¿Cuánto se deja de recaudar?

El jefe de Research del Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que la caída de precio significa unos u$s7.700 millones menos que si se hubiera mantenido el precio desde que inició la gestión de Javier Milei.

Por otro lado, desde PPI agregaron que pensando en la cosecha gruesa del año que viene, y en la entrada de divisas que va a haber, estimó que se podría "estar teniendo u$s5.000 millones menos de entrada de divisas del agro".

Embed Friendly reminder con la caída de commodities.



Ya van u$s 4.000 millones en 2024.



Márgenes para la 24/25 < 0 en muchos casos. pic.twitter.com/pgNbb0Wmlp — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) August 13, 2024

La situación de los productores

En este escenario de caída de precios sostenida desde hace meses, si bien la venta de granos de los agricultores argentinos no presenta un atraso significativo en comparación con años anteriores, se observa prudencia y una ralentización de las operaciones a la espera de una mejora en las condiciones de comercialización.

Entretanto, los productores se desprenden solo de la mercadería necesaria para saldar deudas y afrontar los gastos de la próxima siembra gruesa (cultivos de verano) que está pronta a dar señal de largada. A la fecha, ya comercializaron casi el 50% de las 50,5 millones de toneladas recolectadas en 2023/24.

Según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la liquidación de divisas del sector para el período enero-julio de 2024 fue de US$ 13.640 millones. "Esta cifra está ligeramente por debajo del promedio de los últimos 10 años (US$ 14.975 millones) y más alejada del promedio de los últimos 5 años (US$ 16.137 millones)", detalló el presidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales, Marcos Hermansson .