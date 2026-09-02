Los argentinos vuelven a dominar el podio del ránking de CEOs con mayor influencia empresarial en América latina

El relevamiento elaborado por la consultora Horse Consulting a partir de inteligencia artificial y big data, ubica a tres argentinos en el top 5 de la región. En total, ocupan 20 puestos entre los 100 seleccionados.

Los ejecutivos argentinos vuelven a ocupar un lugar central en el mapa de liderazgo empresarial de América Latina, según la quinta edición del ranking Thought Leaders 100 - LATAM , elaborado por la consultora Horse Consulting.

Encabeza el listado Pier Paolo Barbieri , CEO de Ualá , seguido por Martín Migoya , cofundador y CEO de Globant , y por Marcos Galperín , CEO de Mercado Libre , que completa el podio.

Además de los tres primeros puestos, el país aporta un total de 20 representantes entre los 100 líderes destacados de la región , lo que lo convierte en la segunda nacionalidad con mayor presencia en el ranking, solo detrás de Brasil.

Horse Consulting es una firma global de consultoría organizacional que utiliza inteligencia artificial y análisis de macrodatos para evaluar la reputación, el liderazgo y la influencia de altos ejecutivos y empresas.

El Thought Leaders 100 se presenta como el único ranking del mercado basado en un cien por ciento en big data: a través de Charlie , su plataforma de inteligencia artificial, la consultora analiza de forma continua millones de datos de fuentes públicas para cuantificar el compromiso real de las empresas y la contribución de sus ejecutivos a la agenda corporativa.

El estudio evalúa seis dimensiones -Media Presence, Digital Engagement, CEO Positioning, Speaking Appearances, Events Sponsorship y C-Level Networking- sobre un universo de 1.500 empresas y ejecutivos en roles de liderazgo, con un período de análisis que se extiende de julio de 2025 a julio de 2026. Esta edición regional abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Centroamérica y el Caribe.

El informe, de 80 páginas, sostiene que el liderazgo corporativo atraviesa un cambio de paradigma global: "Ya no alcanza con obtener buenos resultados financieros ni con sostener discursos corporativos tradicionales", señala el estudio.

"Los líderes más disruptivos no solo ocupan una silla en el board, sino que son dueños de la narrativa. No sólo deciden; también comunican, convencen y crean historias que mueven mercados, inspiran acción y dejan una huella. Una narrativa convincente no es solo algo deseable para los líderes de hoy, es la diferencia entre la relevancia y la irrelevancia", añade.

Y agrega que las audiencias demandan liderazgo visible, criterio propio y una comprensión profunda de los desafíos sociales, económicos y culturales que atraviesan a las organizaciones.

Horse aclara que no se trata de un ranking de "ejecutivos iluminados", sino de líderes que entienden que el éxito de largo plazo está directamente ligado a su capacidad de involucrarse, tomar posición y participar de las conversaciones relevantes.

Para la consultora, el conjunto de estos resultados confirma que "se acabaron los días en que los CEOs podían llegar a la cima solo a través del carisma o el instinto".

Top ten del ránking de los CEO en la región.

Las cualidades que destacan a los líderes argentinos

De acuerdo con las valoraciones que toma en cuenta el relevamiento, ejecutivos como Barbieri y Migoya encarnan un modelo en el que la voz del CEO funciona como un elemento de tracción directa para el negocio, el acceso a capital y la atracción de talento.

Mientras las estructuras corporativas tradicionales preservan liderazgos sobrios y discursos institucionales cerrados, el perfil del fundador tecnológico utiliza la conversación pública y el canal digital como una palanca operativa en tiempo real, asegura.

El informe destaca además que solo cuatro ejecutivos del Top 10 muestran actividad sostenida en las cuatro dimensiones que componen el índice, y que tanto Barbieri, ganador del ranking, como Migoya, en el segundo lugar, se ubican entre esos casos de presencia multicanal y coherencia temática, un rasgo que la consultora identifica como una ventaja concreta para ampliar la incidencia pública.

El peso argentino en el ranking no se limita a quienes dirigen sus compañías desde el país. De los 20 CEOs argentinos incluidos en el Top 100, apenas ocho lideran sus organizaciones desde la Argentina, mientras que los otros doce lo hacen desde el exterior, incluido el propio Galperín, que figura con sede en Uruguay.

En Estados Unidos aparecen Julio Figueroa (Citi) y Federico Greppi (Marriott); en México, Constanza Losada (BMS), Marcos Westphalen (Pinterest) y Guy Rodríguez (Nissan); en Brasil, Eduardo López (Google Cloud) y Pablo Lorenzo (Carrefour); en Colombia, Gabriel Oliva (Avianca), y en Panamá, Germán Rosón (Mastercard).

Particularidades de esta edición

Esta entrega del ranking evidencia, según Horse, el mayor recambio histórico de ejecutivos y compañías desde que se elabora el estudio: más del 50% de los líderes que integran el Top 100 son nuevos, con 54 CEOs y 24 empresas que ingresan por primera vez.

La consultora interpreta ese movimiento como una señal de que aparecen nuevos actores en posiciones de liderazgo, pero también de una falta de constancia en los esfuerzos de comunicación de muchas compañías, que priorizan estrategias de corto plazo por sobre procesos con visión de largo plazo.

A nivel sectorial, Tecnología vuelve a ser el rubro con mayor presencia en el ranking, con 23 de los 100 ejecutivos y un desempeño relativo un 64% superior al de Servicios Financieros; entre ellos sobresalen Migoya, en el segundo puesto general, y Paula Bellizia, de Amazon, en el noveno.

Entre las compañías, en cambio, la ventaja se revierte y Servicios Financieros vuelve a liderar el ranking sectorial, con Mercado Libre a la cabeza como la empresa más influyente de la región por segundo año consecutivo.

El informe también marca una caída en la participación femenina, que retrocede al nivel más bajo registrado: tras mantenerse cerca del 24% en 2023 y 2024, el share de mujeres cae al 12% en esta edición.

Solo 12 mujeres integran el listado de 100 Thought Leaders y apenas una logra ubicarse en el Top 10. Según el relevamiento, Networking es la dimensión en la que las ejecutivas alcanzan su mejor performance relativa, mientras que en Media Presence, Digital Engagement y Speaking Appearances su participación no supera el 10% frente a la de los líderes hombres.