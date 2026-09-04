El BCE aplicaría una suba de tasas por segunda vez en septiembre + Agregar ámbito en









Pese a la aceleración del IPC al 3,3% en agosto y las tensiones en Medio Oriente, el mercado prevé que la fragilidad económica frene nuevos ajustes y fije la tasa en 2,50%. Los detalles, en la nota.

BCE: El Banco Central Europeo subiría las tasas de interés el 10 de septiembre por segunda vez.

El Banco Central Europeo (BCE) subiría las tasas de interés el 10 de septiembre por segunda y última vez, en lo que constituiría su ciclo de incrementos más acotado en 15 años.

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El consenso de los economistas encuestados por la agencia Reuters señalan como poco factible que los aumentos de los precios de la energía conlleven presiones inflacionarias generalizadas.

Aunque la guerra en Medio Oriente se intensificó en los últimos días y los rendimientos de los bonos a nivel mundial subieron bruscamente durante la última semana, los analistas estiman que el BCE no aplicará mayor presión monetaria sobre una economía europea golpeada.

El detalle Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING, subrayó que "nos sigue costando creer, en medio de los problemas de las finanzas públicas y el aumento de los rendimientos de los bonos, que el BCE esté realmente dispuesto a echar más leña al fuego".

Economistas ven poco factible que la suba de energía genere presiones inflacionarias generalizadas. RTVE Además, agregó que "en otras palabras, es difícil imaginar que el BCE esté dispuesto a arriesgarse a una recesión para hacer frente a lo que sigue siendo una crisis de oferta típica".

La aceleración de los precios en la zona euro al 3,3% anual en agosto amplía la brecha con el objetivo del 2,0% del BCE, un escenario que complica la hoja de ruta de la autoridad monetaria. Alrededor del 91% de los economistas prevé que la tasa de depósito cierre este año en el 2,50%, mientras que el 78% considera que se mantendrá en ese nivel hasta mediados del año próximo.

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