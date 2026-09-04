La producción de autos tuvo un rebote mensual en agosto, pero cayó más de 11% interanual

Pese al repunte mensual del 26,3% en la producción, la actividad automotriz cayó 11,6% interanual en agosto y acumula una baja del 17,1% en el año. Las exportaciones se sostienen como el único indicador en terreno positivo.

Producción de autos: Rebotó 26,3% en agosto, pero cayó 11,6% interanual, acumulando una baja del 17,1% en 2026.

El sector automotriz experimentó un rebote intermensual en agosto impulsado por la producción , los envíos al exterior y las ventas a concesionarios. Sin embargo, si se realiza énfasis en la comparación interanual, la misma refleja la recesión en el rubro, dado que los tres frentes retrocedieron frente a agosto de 2025 . En el balance enero-agosto, el renglón exportador se ubica como el único indicador en terreno positivo.

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Los datos proviene de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) , la entidad que agrupa a las principales terminales automotrices radicadas en Argentina. A través de sus informes mensuales de actividad, ADEFA difunde los datos oficiales de evolución de la producción, exportaciones y ventas a la red de concesionarios de la industria automotriz nacional.

La producción nacional de vehículos alcanzó las 39.381 unidades en agosto, lo que representó una suba del 26,3% respecto de julio y una caída del 11,6% en comparación con el mismo mes del año anterior . En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector registró una baja del 17,1% frente a igual período de 2025.

El comportamiento por segmentos también evidenció heterogeneidad. La producción de automóviles continúo siendo la más afectada en la comparación interanual, mientras que los utilitarios mostraron una caída más leve. Ese desempeño denota parte del movimiento del sector, que sigue apoyado en los modelos con mayor perfil exportador y comercial.

La producción nacional de vehículos alcanzó las 39.381 unidades en agosto, lo que representó una suba del 26,3% respecto de julio y una caída del 11,6% en comparación con el mismo mes del año anterior .

Las exportaciones automotrices totalizaron 24.589 unidades en agosto ( +5,2% mensual y -3,6% interanual ). En el acumulado de ocho meses de 2026, los envíos marcaron un incremento del 0,9% frente al año previo.

Asimismo, las exportaciones representaron el 62,4% de la producción automotriz en agosto y el 63,5% en el acumulado anual. Brasil encabezó los envíos con el 64,3% del total entre enero y agosto, seguido por América Central, Perú, Chile y Colombia.

El frente externo mostró mayor estabilidad que el mercado interno.

El frente externo mostró mayor estabilidad que el mercado interno: tras caer 11,3% mensual en junio (-2,1% interanual), las exportaciones rebotaron 4,5% en julio (+28,3% interanual) y pasaron a terreno positivo en el acumulado, una tendencia ratificada en agosto a ritmo moderado.

Por su parte, las ventas mayoristas a concesionarios alcanzaron las 39.068 unidades en agosto, lo que representó un aumento del 14,3% respecto de julio y una caída del 24,5% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector registró una baja del 24,8% frente a igual período de 2025.

La alerta de Adefa por un panorama desafiante

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, subrayó la recuperación mensual de agosto, pero alertó que el sector todavía enfrenta severas dificultades en la medición interanual y en el acumulado del año.

“Los resultados de agosto muestran una recuperación respecto de julio, aunque la evolución interanual y los datos acumulados indican que el sector continúa atravesando un escenario desafiante”, indicó el directivo.

Pérez Graziano agregó que “el desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz, pero será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo”.

Exportaciones y ventas: Las exportaciones subieron 5,2% mensual pero bajaron 3,6% interanual, mientras que las ventas a concesionarios aumentaron 14,3% mensual pero cayeron 24,5% interanual.

Autos importados ganan terreno

En este marco, el mercado automotor argentino acumuló 385.091 unidades patentadas entre enero y agosto de 2026, lo que representa una caída del 13,3% interanual frente al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Más allá del descenso en el volumen total, el sector muestra un cambio estructural cada vez más marcado: la creciente participación de vehículos importados dentro del total de ventas.

El sector automotriz enfrenta dificultades a pesar de la recuperación mensual, con un aumento de vehículos importados en el mercado local.

De esta manera, la composición del mercado en los últimos años se modificó de manera sostenida, y desde fines de 2024 la tendencia se aceleró, con los modelos de origen extranjero ganando protagonismo frente a los de producción local.

Actualmente, los vehículos importados representan alrededor del 70% de los patentamientos en la Argentina, mientras que el 30% restante corresponde a modelos de producción nacional. Dentro de ese escenario, la mayor parte de las unidades proviene de Brasil, seguido por México y China, que gana presencia especialmente en el segmento de SUV.