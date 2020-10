La CNV promete más propuestas de género

Con la mirada puesta en sumar a los sectores más alejados del mercado de capitales y en la perspectiva de género, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Mónica Erpen, abrió ayer la Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores (World Investor Week organizada por la IOSCO), una cita anual que realizan más de 70 países que se extiende hasta el viernes. Dentro de la injerencia de la CNV en la cadena de valor de una inversión, precisó que están analizando “desde ahí cómo se concreta el acceso al financiamiento de los sectores que no están incluidos”. En esa línea, destacó la aprobación reciente de la CNV a una “etiqueta social” de la Universidad Tres de Febrero (UNTREF), ya que pone en la agenda una apertura en la mirada “de cómo ese financiamiento derrama un impacto social sobre todos esos sectores sociales”. También anunció que en 2021 se lanzará una capacitación para todo el sector público, en forma conjunta con el Banco Central y MECON sobre la difusión de herramientas financieras: desde las más sencillas -como abrir una caja de ahorro- hasta la inversión en bonos y acciones. Lo inédito es que se incorporó en el contenido del programa de capacitación un módulo introductorio para hacer visible la problemática de género. “Hablar de cuáles son los inhibidores que generan las brechas en el acceso al financiamiento y las posibilidades de ahorrar e invertir”, sintetizó. “Impulsar lo que no existe implica una transformación cultural de fondo. CNV se propone difundir y educar para promover que más empresas y emprendimientos consigan fondos. Del lado de los inversores, queremos impulsar la figura del inversor socialmente responsable. Un inversor que no sólo mira el retorno de la inversión, sino cómo puede generar cambios positivos a nivel ambiental y social, especialmente en este escenario dramático de pandemia y lo que dejará para resolver durante los próximos años”, enfatizó Erpen.